穆斯林齋月將到來 以巴戰爭有望停火？拜登稱「看起來很艱難」

美國總統拜登表示，在穆斯林齋月即將到來之際，以色列和哈瑪斯之間實現停火「看起來很艱難」。而加拿大宣布恢復對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）的資助。以下是關於以巴戰爭的最新消息。

美國中央司令部否認美軍空投造成平民死亡

美國中央司令部（CENTCOM）周五（3月8日）否認美軍空投援助物資造成加薩地帶平民死亡。

在一份社交媒體聲明中，中央司令部稱知悉有報道稱人道主義空投造成平民死亡。

聲明說：「我們向遇難者家屬表示同情。與一些報道相反，這不是美軍空投造成的。」

哈瑪斯控制的加薩衛生部稱，周五在加薩北部發生的空投造成5人死亡，10人受傷。

當時，食品援助箱的降落傘未能正常打開，這意味著包裹自由地墜落到地面。

最近幾周，多個國家開始通過降落傘向加薩空投援助物資，以解決當地糧食短缺和其他問題。盡管有專家批評說陸運效率更高、危險性更小，但自從美國上周六採用這種方式後，這種做法愈加頻繁。

約旦也與這一事件撇清關系。周五，不願透露姓名的消息人士告訴約旦官方通訊社，約旦所有涉事飛機均未出現技術錯誤。

加拿大恢復對近東救濟工程處的資助

在一個多月前暫停向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）提供資金後，加拿大與其他十多個國家一道宣布解除對資金的凍結。

資金凍結是在以色列指控十幾名近東救濟工程處工作人員參與了哈瑪斯10月7日的恐怖襲擊之後發生的。

當時，近東救濟工程處立即解雇了這些員工並展開調查，但一些捐贈方還是中止了資助。

加拿大國際發展部長胡森（Ahmed Hussen）周五告訴記者，現在將恢復資助。他說：「由於當地人道主義局勢嚴峻，我們正在恢復向近東救濟工程處提供資金。」他指出，加拿大是第一個恢復提供資金的七國集團國家。 他補充說，加拿大已經審查了調查的中期報告，「我們對報告的內容感到放心」。

加拿大政府應於4月向近東救濟工程處捐款2500萬加元（約1900萬美元或者1680萬歐元），不會因為暫停捐款而延誤付款。

拜登稱齋月停火「看起來很艱難」

美國總統拜登對加薩地帶在穆斯林齋月期間（可能於周日或周一晚間開始）實現停火表示懷疑。

「這看起來很艱難。」拜登告訴記者。前一天，為期六周的停火協議的談判破裂，儘管此前讓人感到樂觀。

當被問及齋月期間東耶路撒冷發生暴力事件的可能性時，拜登說「我當然」很擔心。

在以色列極右翼安全部長本-格維爾（Itamar Ben-Gvir）表示齋月期間進入東耶路撒冷阿克薩清真寺將受到進一步限制後，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯呼籲巴勒斯坦人前往清真寺游行。該清真寺大院對穆斯林和猶太人都具有重要的宗教意義，並且經常成為暴力衝突的場所。以色列安全部隊警告說，新的限制措施只會加劇緊張局勢。幾天前，以色列政府決定反對這些限制。

哈瑪斯被包括以色列、美國和德國在內的多個國家列為恐怖組織。

與此同時，在一次與參議員的談話中，拜登流露出對以色列總理本內唐亞胡越來越不耐煩的態度。當時，拜登面前的麥克風還沒有關上。

拜登說：「我告訴他，比比（Bibi）請別再這麼做，但是你和我到了來見耶穌的會談時刻。」「比比」是內唐亞胡的暱稱。「來見耶穌」（come to Jesus）是一種美國俚語表達，意思是到了攤牌的時刻，進行直言不諱的對話。

拜登隨即被助手提醒說，麥克風還開著。

拜登在其國情咨文演講中呼籲以色列領導人不要把援助加薩作為「討價還價的籌碼」。

美國稱加薩援助港可能需要60天時間才能建成

五角大廈發言人、空軍少將萊德（Patrick Ryder）五角大廈發言人說，美國為加薩地帶提供援助而修建的臨時港口可能需要「長達60天」才能完工。

該發言人在周五的講話中補充說，該港口建設將涉及大約1000名士兵。不過，萊德說，這些部隊都不會部署在岸上。

萊德說，新設施一旦建成，「每天可為加薩居民提供兩百多萬份膳食」。他還說，「在加薩當地不會有美軍駐紮」，華盛頓將「與地區夥伴合作」。

美國總統拜登在周四的國情咨文演講中宣布了修建臨時港口的意向。

（路透社、法新社、美聯社、德新社）

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