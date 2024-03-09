西方不亮東方亮？神學士靠近地區鄰國 從「2重要面向」看各國盤算

1月底，喀布爾的外交活動頗為熱絡。11個國家接受了神學士（Taliban，或譯塔利班）的邀請，參加「阿富汗區域合作動議」會議。主題是地區合作的機遇。

神學士管轄下的媒體與訊息中心宣布說，接受邀請的是印度、哈薩克、土耳其、俄羅斯、大陸、伊朗、巴基斯坦、烏茲別克、土庫曼、印尼和吉爾吉斯。

此次會議有何具體結果，迄今尚不清楚。不過，會議展現神學士政權有意願與鄰國建立良好關係。

而這一努力已初見成效。1月底，阿富汗特使卡裡米（Bilal Karimi）受到北京的認可。儘管大陸表明，這並不意味著對神學士政權的正式承認，但兩國關係不斷靠近。

據半島電視台報導，2023年，多家大陸企業與神學士簽署一系列商業合同。其中包括一項期限為25年的石油開發合同，第一年的投資額估計為1.5億美元，之後三年可達5.4億美元。

伊朗也與喀布爾關係緊密。伊朗特使庫米（Hassan Kazemi Qomi）早在2021年10月神學士上台後不久即獲任命。

這一步驟也不意味著伊朗承認神學士政權，然而，德黑蘭以此發出信號：該國認為，與神學士聯絡對整個地區有利。印度看來也持這一看法。阿富汗媒體引述庫米說，伊朗和印度都希望促進阿富汗的政治穩定。庫米2023年11月拜訪了印度外交部。阿富汗媒體報導稱，該會晤的中心議題之一是成立阿富汗地區聯絡小組。

主要出於具體利益

這些動向反映出與阿富汗建立外交關係的趨勢。國際危機組織一份報告稱，越來越多的鄰國決定與喀布爾政權靠近。報告引述該地區一名不願透露姓名的外交官說：「我們不能等到西方的氣氛變為有利於神學士。我們在第一線。」

獨立智庫「阿富汗分析師網絡」的創辦人之一路提希（Thomas Ruttig）向德國之聲表示，對神學士而言，鄰國的靠近是一大成果。早在1990年代掌權時，神學士就尋求獲得國際認可。如今他們看到，西方鑑於神學士對本國民眾、特別是女性權利的壓迫，有極大的障礙與喀布爾接觸。「因此，神學士如今集中注意力在該地區國家身上，因為與其建立聯繫被證明更容易。」

根據國際危機組織的報告，這些靠近並不那麼出於意識形態上的共同點，而更多是政治利益，其中重要的一點是，為了維護地區安全與穩定。

兩個重要方面：反恐與經濟利益

路提希表示，對阿富汗鄰國而言，這是具有中心意義的一個方面。這不單包括阿富汗北面的中亞共和國，也包括大陸和伊朗。伊斯蘭國的地區分支--伊斯蘭國呼羅珊省（ISKP）對其構成威脅。

而地區靠近的另一個方面則是經濟利益。根據國際危機組織的報告，阿富汗戰爭結束後，貿易緩慢恢復，特別是在能源領域。中亞國家尋找新的賣家，該地區南部的國家則希望增加進口。

但除了災難性的人權狀況外，貿易關係還面臨其它阻礙，特別是阿富汗法制的不確定性。但長期而言，貿易有望在較小的領域裡也恢復起來，從而讓廣泛的民眾嘗到經濟上的好處。

人權處境

歐盟阿富汗特使對該地區國家與阿富汗的靠近表示歡迎。他不久前在X平台上表示，經過45年戰亂後，阿富汗與鄰國保持良好關係「至關重要」。但他同時表明，歐盟與阿富汗的聯絡首先是圍繞保護婦女權益、特別是教育與工作的權利。

令人質疑的則是，神學士希望建立的外交關係對人權是否能產生積極的影響。路提希表示：「當然，無論是神學士還是俄羅斯、大陸或該地區其它國家，都對人權沒有特別的關注。因此，對他們來說，與神學士建立關係在原則上要比西方容易得多。」

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