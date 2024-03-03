美軍向加薩空投物資 聯合國稱杯水車薪

美軍表示，已出動多架C130運輸機向加薩民眾空投了3.8萬人份食品。此前，以軍士兵射殺圍搶物資的民眾，引發國際社會對當地人道危機的高度關切。聯合國則指出，對於基本物資急缺的加薩地區，空投只是杯水車薪。

美軍中央司令部披露，當地時間3月2日下午的空投行動是和約旦空軍聯合進行的，今後還計劃開展更多這樣的空投。「這是增加對加薩援助的持久努力的一部分，是對陸路援助通道的補充。」

美國總統拜登在3月1日宣布要通過空投以及海路增加對被圍困加薩民眾的援助力度。在首次空投行動完成後，美國國家安全委員會發言人科爾比(John Kirby)說，只有極少數軍事行動會比空投人道救援物資更為複雜，「在加薩這樣的人口稠密地區空投物資極其困難，因為狹小的空間裡擠滿了許多人。美軍希望盡可能靠近需要幫助的人，但也不想讓他們陷入危險。」

約旦從去年11月起就對加薩民眾空投補給物資，幾天前埃及也開始了類似行動。此類行動都需要事先和以色列軍方協調。就在此次美軍空投期間，以軍暫時停止了局部地區的軍事行動。一名以軍發言人表示，從3月2日到3月7日，每天中午10點到14點期間都會在加薩南部的拉法市以及中部的代爾拜拉赫地區暫時停火。

此輪國際社會對加薩人道災難的關注起始於2月29日。當時，數百名加薩民眾圍搶30輛運送救援物資的卡車。根據巴勒斯坦方面的說法，在一片混亂中，現場的以軍士兵向人群開火。以色列方面則聲稱，其士兵先是對天鳴槍示警，且許多遇難者都是遭擁擠踩踏致死。不過，歐盟以及聯合國方面都估計有不少死者都是中彈身亡。

美國國家安全委員會發言人科爾比3月1日表示，空投行動並不能取代地面的援助車隊，因為後者的運量要大得多，且物資分發也更高效。

聯合國方面則警告稱，鑑於加薩受困民眾數量眾多，空投援助物資不過是杯水車薪。聯合國希望以色列盡快開放加薩北部的過境口岸，允許救援車隊從那裡進出，從而顯著增加物資供應量。

美國政府最近幾周一直在警告加薩出現人道主義危機，並施壓要求以色列和哈馬斯停火。目前，美國正在和埃及、卡塔爾一道在以哈之間調停。華盛頓方面的高級官員稱，已經有了達成停火協議的框架條件，以色列「也多少能夠接受這樣的條件「；「以方已經基本同意了協議要素，現在皮球被踢到了哈馬斯一邊。」

（德新社、美聯社、德廣聯）

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