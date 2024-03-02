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以軍被控射殺待援巴勒斯坦平民 釀112死

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
圖為以巴戰爭下加薩地區無家可歸的巴勒斯坦人。(歐新社)
圖為以巴戰爭下加薩地區無家可歸的巴勒斯坦人。(歐新社)

以軍二月廿九日被控在加薩走廊北部加薩市人道救援物資發放站向巴勒斯坦平民開火。加薩衛生部直指這起事件是場「大屠殺」，造成至少一一二人喪生、七六○人受傷。美國總統拜登同日坦言，這起事件將使以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯間的停火談判變更複雜。但他仍希望達成六周停火協議，以交換哈瑪斯釋放人質。

綜合英國廣播公司（ＢＢＣ）、美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）及半島電視台等外媒報導，這起悲劇淪為以巴各說各話的「羅生門」。

以軍發言人哈加里雖承認當時有軍人朝「一小群人」開槍，但有先對空鳴槍示警，並強調現場「暴民」的態度舉止對官兵人身安全構成危險，而且官兵並未朝等待領取物資的群眾和運送物資車隊射擊，反而一路保護車隊，讓它們得以駛入北加薩，僅提到有「數十人」為爭搶物資而在人潮推擠踩踏下喪命或遭貨車輾斃。

聯合國安理會當晚即召開閉門會議商討該事件。代表阿拉伯國家的非常任理事國阿爾及利亞提出譴責以軍開火的聲明草案，儘管安理會十五國有十四國支持，卻遭常任理事國美國一票否決。美國特使伍德（Robert Wood）對此主張，此事的事實仍不清楚。

有目擊者和倖存者說，子彈擊中車隊附近群眾，北加薩的奧達醫院代理院長也說，大多似乎中槍而死。但也有巴人說是遭物資卡車輾死。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯痛批，這是以色列占領軍對待援巴人遂行的醜陋屠殺。哈瑪斯警告，這可能影響相關談判，不允許談判淪為敵人繼續犯罪的掩護。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾對此消息感到驚恐，和法國共同呼籲展開調查；拜登當天與埃及總統塞西通話時將之形容為悲劇又令人擔憂；中國大陸外交部亦感到震驚並強烈譴責。

哈瑪斯 巴勒斯坦 美國

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