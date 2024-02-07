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以巴有望停戰40天！卡達透露哈瑪斯態度軟化 將進行戰俘交換

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
卡達總理穆罕默德（右）在卡達首都杜哈與美國國務卿布林肯（左）見面。歐新社
卡達總理穆罕默德（右）在卡達首都杜哈與美國國務卿布林肯（左）見面。歐新社

以巴第二次停戰，天數有望比上次的4天長10倍！近日負責協調以巴停戰的卡達總理阿達尼表示，哈瑪斯堅持以色列全面撤出的態度已經放軟，但並未交代細節。美國國務卿布林肯再次來到中東，盼與卡達、埃及合作，讓雙方有更久的停戰，進行戰俘交換與人道物資援助。

雙方都開始妥協

根據《半島電視台》報導，阿達尼6日與布林肯會面，兩人會後受訪時，阿達尼透露，哈瑪斯對停戰的態度變得更正面，但並未提供其他細節。布林肯表示，埃及、美國、卡達與哈瑪斯的談判資訊都會跟以色列溝通，7日將會出訪以色列進行意見交換。

NPR》提到，布林肯也說，談判還有很多工作要作，但目前停戰看來愈來愈有可能。原本哈瑪斯堅持，以色列要永久停戰，並將全部軍隊撤出加薩走廊，而以色列堅持要消滅哈瑪斯。不過近來哈瑪斯態度放軟之外，以色列總理納坦雅胡也說，會讓國會各黨派檢視相關方案能否採用。

以巴近3萬人死亡

據傳，最新的停戰方案將會維持40天，讓雙方交換戰俘，包括去年10月被哈瑪斯擄走的以色列與其他國人，與長期被以色列拘禁的巴勒斯坦人，並讓人道援助進入加薩走廊。上次雙方先停戰4天，後來延長為7天，哈瑪斯釋放了110位以色列人，以色列相應則釋放240位巴勒斯坦人。

以巴衝突從去年10月至今，已經造成加薩走廊230萬人流離失所、至少27585人死亡、6.6萬人受傷；以色列方則有1139人死亡，但大多是第一天哈瑪斯火箭彈襲擊所造成，另有150位人質還在哈瑪斯手上。目前約有一半加薩走廊人口聚集在與埃及邊界附近，缺乏食物與飲用水，處境相當艱難。

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