以巴有望停戰40天！卡達透露哈瑪斯態度軟化 將進行戰俘交換

以巴第二次停戰，天數有望比上次的4天長10倍！近日負責協調以巴停戰的卡達總理阿達尼表示，哈瑪斯堅持以色列全面撤出的態度已經放軟，但並未交代細節。已美國國務卿布林肯再次來到中東，盼與卡達、埃及合作，讓雙方有更久的停戰，進行戰俘交換與人道物資援助

2024-02-07 18:15