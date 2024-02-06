美國反擊伊拉克、敘利亞後 中東情勢如何變化？

美軍上周末在伊拉克和敘利亞轟炸了包括「民兵組織及其伊斯蘭革命衛隊贊助者的控制操作中心、情報中心、火箭彈和彈藥供應鏈基地」等設施。並且與英國共同針對受伊朗支持的也門胡塞民兵的武器庫、導彈系統和發射器等發動攻擊。

導火線是什麼？

對美國來說，打擊位於敘利亞和伊拉克的目標是為了報復1月28日發生的事件。當天，一架無人機襲擊了其位於約旦的一個基地，造成三名美國士兵死亡、40多人受傷。

華盛頓將這次襲擊歸咎於伊朗支持的「伊拉克伊斯蘭抵抗運動」組織以及伊朗本身。伊朗和美國之間自1980年以來就一直處於斷交狀態。

由於胡塞民兵幾周來在紅海對商船進行襲擊，美國因此針對也門胡塞民兵進行打擊，雙方之間的交鋒影響了全球貿易。

位於阿拉伯半島和非洲之間的紅海航道是最重要的海上航線之一。為了安全起見，一些航運公司如今改道繞行非洲南端。據基爾世界經濟研究所稱，新航線需要增加20天的航程，也使得運輸成本攀升。

接下來會如何發展？

對於上周末的反擊，美國總統拜登表示，這只是「我們應對措施」的開始，它將「在我們選擇的時間和地點」繼續進行。拜登的國家安全顧問沙利文強調：「將會採取進一步的措施，有些是已知的，有些可能是前所未有的。」

美國如何反應還將取決於伊朗及其同盟民兵下一步的行動。然而，胡塞武裝發言人已經表示，這些襲擊「不會沒有回應和後果」。

本周一（2月5日），美軍在敘利亞的一個基地再次遭到無人機襲擊，「伊拉克伊斯蘭抵抗運動」組織已聲稱對此次襲擊負責。

美國外交關系委員會的學者塔基（Ray Takeyh）認為，美國也可以實施經濟懲罰手段。然而，這些措施的效果會大打折扣。這位伊朗-美國外交政策專家在為智庫撰寫的一篇文章中評估道：「美國可以對伊朗境外的目標採取行動，如伊朗海軍艦艇或駐伊拉克和敘利亞等國的軍事人員。但最有效的回應可能是直接攻擊伊朗境內的軍事目標。」不過，美國若採取此種做法，將可能導致事態進一步升級。

國家安全顧問沙利文拒絕就美國是否可能攻擊伊朗境內的軍事目標發表評論。但沙利文強調：「我不會稱其為無限制的軍事行動」。

衝突會失控嗎？

歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell）對中東局勢升級發出警告，他稱該地區是「一個可能爆炸的大鍋」。

即使相互發出威脅，但伊朗和美國目前似乎並沒有走向直接的軍事對抗。美國總統拜登在一次新聞發布會上說：「我不認為我們在中東需要一場大規模戰爭，那不是我的目標。」

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）周一表示，伊朗無意加劇該地區的緊張局勢和危機。但他提到，如果美國攻擊伊朗領土，伊朗就會做出回應，這將是「侵略者」不樂見的。

卡塔爾大學海灣研究中心主任茲韋裡（Mahjoob Zweiri）預期伊朗希望維持現狀，他向路透社表示：「他們把敵人遠遠地擋在邊境之外，他們對直接的軍事對抗不感興趣，因為這可能導致他們的城市或家園遭到襲擊。」

然而，最近的襲擊只是一系列襲擊中的一次。據美國國防部稱，從去年10月中旬到今年1月底，親伊朗組織對美國在伊拉克和敘利亞的基地進行了160多次的襲擊，而美軍也進行了多次反擊。這種態勢現在不太可能停止，如果有更多美軍士兵喪生，局面很容易升級。

另外一個可能產生影響的關鍵是：拜登在美國國內也正面臨壓力。他已經在為11月的總統大選進行競選活動，巴黎政治學院國際政治學教授德爾佩羅（Mario Del Pero）認為，拜登的政治對手共和黨人可能會利用這一機會。德爾佩羅告訴意大利智庫國際政治研究所（ISPI）：「如果拜登決定保持克制，他們就會把他描繪成軟弱無能的人，如果他無意中引發了衝突升級，他們就會把他描繪成魯莽無能的人。」

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