美報復伊朗民兵 突襲7地逾85目標

美軍駐約旦基地「廿二號塔」一月遭無人機襲擊，造成美軍三人死亡、四十多人受傷。總統拜登二日聲明，他下令美軍當天空襲伊拉克及敘利亞境內目標，這些目標設施被伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）和相關民兵用來攻擊美軍。美國中央司令部指稱，從美國本土出動的Ｂ－１「槍騎兵」長程轟炸機等大批軍機，共突襲七地、逾八十五個目標。

五角大廈說，前述目標像這些民兵及其贊助者使用的指管中心、情報中心、火箭飛彈與無人機貯藏設施。美國參謀首長聯席會議行動主任席姆斯說，此次空襲約卅分鐘，其中三地在伊拉克、四地在敘利亞。天候是發動攻擊的主要因素，旨在確認打擊目標正確，避免導致平民傷亡。中央司令部提到，共使用逾一二五枚精準導引武器。

伊拉克總理府聲稱，共造成包括平民在內的十六人喪生、廿五人受傷。總理蘇達尼聲明譴責該空襲是對伊拉克主權的新侵略，並否認華府宣稱事先已告知巴格達將發動空襲的說法，斥美方說謊。總理發言人拉蘇爾警告，此舉恐對中東帶來災難後果。

敘利亞外交部也說，美方此舉已激化中東衝突。敘利亞人權瞭望台組織表示，共在敘東導致至少廿三名親伊朗民兵死亡。儘管英國稱美國為其堅定盟邦，支持美國對廿二號塔遇襲做出反應的權利，但歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾呼籲各方避免中東更緊張。

拜登聲明，「我們今天（二日）展開因應行動，會在我們選擇的時間地點繼續下去」，「美國在中東或世界任何其他地方都不尋求衝突。但所有那些想傷害我們的人要知道這點：傷害美國人，我們就會回應」。白宮國安會發言人柯比指稱，美國的確在攻擊前就先通知伊拉克政府，而且「我們並不想和伊朗開戰」。

伊朗總統萊希說，德黑蘭不會發動戰爭，「但若有國家或一個殘酷勢力想欺凌我們，我國將強烈回應」。伊朗外交部聲明，美國又一次犯下戰略錯誤，平添區域緊張動盪。

另一方面，拜登二日偕第一夫人吉兒、國防部長奧斯丁及美國參謀首長聯席會議主席布朗，在美國德拉瓦州多佛空軍基地舉行「尊嚴移靈」，接回廿二號塔三名軍人靈柩，場面肅穆哀戚。

法新社報導，總統依法雖無義務出席尊嚴移靈，但他正尋求今年大選連任，面臨對外展現權威和對內安撫美國人民的壓力。美國德州大學教授蘇里也說，不論何時只要美國在海外軍事行動喪失男女軍人，就會對美國政府施加額外壓力，無論民主或共和黨人都會要求當局堅決回應。

中東地區伊朗代理人團體與美軍主要部署 製表／梁采蘩、茅毅

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