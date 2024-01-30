這次有望？以色列、哈瑪斯停戰談判 卡達曝進度很順利

以哈停戰又有望？卡達首相阿達尼29日出訪美國時透露，卡達與美國、埃及與以色列在以哈戰爭停戰與換俘上的談判進度不錯，目標朝向釋放婦幼戰俘與部分人道援助輸入為優先考量。卡達與美國曾於去年協助以哈停戰數天，但後來因以色列堅持消滅哈瑪斯，相關談判持續陷入僵局。

卡達盼再次搓合停戰

根據《半島電視台》報導，阿達尼在出訪美國時表示，卡達與美國、埃及與以色列在有關以哈衝突停戰的談判上頗有進展，目前規劃打算先釋放戰俘中的婦幼，並讓人道援助進入加薩走廊等2大方向進行。

美、埃與以3國的情報機構從去年10月以哈開戰後，就持續進行談判，期間也曾促成以哈雙方停戰。

不過阿達尼也說，哈瑪斯希望以色列答應「永久停戰」作為後續談判的條件，但以色列在這方面似乎不願妥協，阿達尼表示會循序漸進往永久停戰的方向前進。卡達與美國曾主導以哈雙方在11月底停戰數天，雙方在期間用1百多位哈瑪斯俘虜的以色列與外國民眾，交換2百多位巴勒斯坦平民。

哈瑪斯的去留有爭議

但後來以色列在停戰結束後，仍持續對哈瑪斯發動攻勢，以色列總理納坦雅胡如今面臨多重壓力：國內激進派不滿以軍推進進度緩慢，盼擴大攻勢；俘虜家屬希望被哈瑪斯抓走的人質安全返回，而西方如美國等國家要求以色列控制戰爭中的平民傷亡數量。

但以色列仍無法同意哈瑪斯繼續存在，認為若停戰談判後哈瑪斯繼續存在（或是繼續佔領加薩走廊），對以色列軍隊來說會是「羞辱」。《華爾街日報》提到，以哈戰爭已經造成至少2.6萬名巴勒斯坦人死亡。

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