中東駁火升溫 外界憂變全面戰爭

美聯社報導，以色列和哈瑪斯組織戰爭爆發以來，美軍、以軍和伊朗支持的真主黨等民兵組織衝突不斷，每次駁火都讓情勢升溫，外界愈來愈擔心當地有擦槍走火演變為全面戰爭之虞。

今年以來，以軍空襲黎巴嫩殺死真主黨指揮官，真主黨則以火箭攻擊以國基地；以軍又空襲貝魯特殺死哈瑪斯高階軍官。上周美軍也空襲伊拉克首都巴格達，打死伊朗撐腰的民兵領袖；美國海軍最近與伊朗支持的葉門反抗軍「青年運動」在紅海也頻頻交火。

雙方陣營內部的分裂添增不穩定。哈瑪斯原本希望去年十月七日攻擊以色列南部，引發加薩戰爭，可以把盟友們都拖入範圍更廣的戰爭。近來以色列加大力道談論有必要改變黎巴嫩境內的勢力平衡，即便華府的目標是想限縮這場衝突。

當前戰爭有如交錯的棋局，愈來愈複雜，失算可能在上升。

當前加薩地區是原爆點。哈瑪斯聲稱十月七日攻擊事件，純粹是巴勒斯坦人對以色列數十年宰制的回應；沒有證據指伊朗、真主黨或其他團體直接參與或事先知情。

但以色列向加薩發動本世紀破壞力最強的進攻，外界稱為「抵抗軸心」的伊朗及其支持的區域民兵，面臨必須回應的壓力。

在伊朗的代理人當中，黎巴嫩真主黨處境最為不利，若容忍以色列的攻擊，就有看來軟弱的危險，但若發動全面戰爭，以色列已揚言要大肆破壞黎巴嫩，而黎巴嫩已深陷經濟危機，以開戰來支持巴人太過沉重。

美國去年十月曾派兩個航艦打擊群至該區，目前一個正在返航，但有其他戰艦代替；這種部署向伊朗及其盟友釋出反對衝突擴大訊息，但並非各方都接收到這個訊息。

只要以軍繼續進攻加薩，區域高度緊張就會持續，咸信只有美國有力量結束這種局面。美國國務卿布林肯及歐洲外交官員本周都回到中東，想以外交限制衝突；中東學者指出，美國、伊朗都不想開戰，所以邊打邊談。

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