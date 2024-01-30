民兵無人機襲美約旦基地 3死34傷

駐約旦美軍廿八日遭伊朗支持的民兵以無人機攻擊，導致三名美軍喪生，另有卅四人受傷，是以哈戰爭爆發以來該地區美軍首度傳出遇襲陣亡。美國總統拜登點名伊朗支持的民兵犯案，矢言美國「必將回應」，多名共和黨議員要求拜登政府襲擊伊朗境內目標做為報復，伊朗則否認是主謀。

伊朗扶植的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」宣稱犯案，該組織包括「真主黨旅」等民兵，長期以來一直試圖將美軍趕出伊拉克和敘利亞，如今在以哈戰爭之際強化武裝行動擴大戰場。

伊朗外交部廿九日否認是幕後主使，發言人卡納尼表示伊朗並未涉入這起攻擊事件。

英國衛報報導，這次攻擊是中東局勢升溫後首次傳出美軍陣亡，恐導致美國和伊朗瀕臨直接軍事衝突。

約旦美軍基地 遭無人機攻擊 圖／聯合報提供

美聯社報導，美方官員表示，遭遇大型無人機攻擊的美軍基地名為「廿二號塔」（Tower 22），緊鄰約旦與敘利亞邊境。派駐當地美軍為工兵、飛航、後勤及維安部隊，大致從事協助約旦軍方等顧問任務。

美國國防部長奧斯丁指出，部隊駐紮當地是為協助消滅伊斯蘭國（IS）殘存勢力；三名官員表示，無人機擊中部隊的寢室區，導致大量官兵傷亡。

拜登表示，「我方必將回應」。他說，美方知道這次攻擊「是伊朗支持、在敘利亞和伊拉克活動的激進民兵組織所為」，美方一定要找發動攻擊的人算帳，時間及方式由美方決定。

在中央司令部公布三名美軍喪生消息後不久，參院共和黨領袖麥康諾表示，美國不僅要報復攻擊美軍的民兵組織，也不能放過他們背後的伊朗金主、拿美國人鮮血當徽章的人。

共和黨聯邦參議員魏克表示，美國必須回應伊朗及其代理人源源不斷的攻擊，直接鎖定伊朗目標及其高層發動攻擊，另一名共和黨聯邦參議員葛理漢也呼籲拜登政府打擊伊朗境內重要目標。

前總統川普發表聲明表示，如果他在白宮，決不會發生這種事。他說，美國必須立刻「透過力量尋回和平」，才不會再有紊亂破壞以及美國人喪生。

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