5軍官因以空襲亡 伊朗揚言報復
伊朗廿日指控以色列空襲敘利亞首都大馬士革，造成五位伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）軍事顧問喪命，伊朗總統萊希同日表達強烈譴責並矢言報復。伊朗外交部除痛批以色列是元凶，並保留在適當時間地點回應該起「組織化恐怖主義行動」的權利。以方則不願對此置評。
ＩＲＧＣ在大馬士革的基地被空襲摧毀。一位安全消息人士透露，遇襲的多層樓建築是支持敘利亞總統阿塞德政府的伊朗顧問使用，被「精確定位的以色列飛彈」夷為平地。
ＩＲＧＣ指稱，為數不詳的敘利亞軍人及五名伊朗人在空襲中死亡。敘利亞人權瞭望台組織則指稱，以國針對大馬士革市中心西南部梅澤赫的攻擊共造成十人喪生。敘國國防部說，攻擊導致若干平民死亡。
伊朗梅爾通訊社引述一位匿名消息人士報導，ＩＲＧＣ敘利亞情報首腦及其副手均命喪這起攻擊。華爾街日報報導，華府智庫中東研究所研究員馬克薩（Firas Maksad）說，據信死者之一的歐米德瓦（Hojattollah Omidvar）是伊朗在敘利亞與伊拉克間運送武器的計畫負責人。
若確認為以方所為，將是以色列自去年十月與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯開戰以來，以色列對伊朗境外資產最高調的襲擊之一。去年十二月以色列就被控空襲大馬士革郊區，造成伊朗將領、ＩＲＧＣ在敘利亞的長期顧問墨沙維身亡。
另外，哈瑪斯的加薩走廊衛生部廿一日表示，以哈戰爭的加薩巴人死亡人數，已破二點五萬人，傷者也破六萬人。
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