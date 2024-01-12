盼促加薩停火 南非控以種族滅絕 國際法院開庭

國際法院十一日開始審理南非對以色列提起的告訴，南非指控以色列對加薩巴勒斯坦人實施種族滅絕，以色列拒絕接受指控。

針對加薩是否確實發生種族滅絕的訴訟可能得進行好幾年，但本周開庭重點在於南非要求法院作出停止加薩的軍事行動等緊急裁定。

南非總統拉瑪佛沙提及種族滅絕指控時說：「反對持續屠殺加薩人民的立場，驅使我們以國家層次向國際法庭進行接洽。」以色列及挺以最力的美國拒絕這項指控。

位在荷蘭海牙的國際法院十一日開庭，預計本月稍晚就可能採取的緊急措施作出裁定。國際法院的裁決是終審判決，不可上訴，但法院無法強制執行。

隨著這起具政治色彩的案件引起全球關注，兩造支持者計畫在海牙舉行遊行和集會。

以色列拒絕接受「毫無根據」的種族滅絕指控，並指控南非是哈瑪斯的「魔鬼代言人」。以色列正在加薩對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯開戰。

以色列總理內唐亞胡在社群媒體平台Ｘ上說：「我想要十分明確地表達立場：以色列無意永久占領加薩或使當地平民流離失所。」

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