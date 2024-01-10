西方挺以色列耐心漸失 英國外相卡麥隆認違反國際法

以色列因以哈衝突，被南非告到國際法院，讓西方國家相當擔憂！英國外交大臣卡麥隆近日在國會出席聽證時透露，以色列目前的戰爭表現，很有可能被國際法院認定違反國際法，盼以色列要克制，並避免平民傷亡。美國等西方國家近日也喊話以色列不要再堅持，希望儘速思考停戰方案。

上法庭恐遭定罪

根據《半島電視台》報導，英國外交大臣、前首相卡麥隆近日在英國國會的外交委員會聽證時表示，以色列目前在以哈戰爭的所作所為，若未來在國際法院進行訴訟，恐經不起考驗，很可能會被認定違反國際法。

雖然英國自以哈戰爭開打以來，向來都表達力挺之意，但近日也呼籲以色列軍方克制，並在戰爭中也要遵守國際法。卡麥隆在聽證會上也說，要重建加薩走廊需要很大的努力，多數建築已經遭毀，雖然哈瑪斯軍隊已經損失50%的據點，但以色列很多戰爭行為也引發國際疑慮。

不利國際觀感

目前已有2.3萬名巴勒斯坦人在以哈衝突中喪生，除了葉門的胡賽叛軍不滿以色列，因此在紅海攻擊路過商船外，南非也於去年12月在國際海牙法庭提起「種族屠殺」的訴訟，以色列雖極力否認，但這也讓英、美等國家相當擔心以色列繼續轟炸與進攻加薩，恐會讓衝突擴大到周圍國家，死傷也會更慘重。

《美國之音》提到，美國國務卿布林肯近日在中東各國進行斡旋之旅時，也表達美國希望加薩戰爭儘速結束的想法，但目前戰火仍延續中，以色列僅同意聯合國協助撤離北加薩平民的人道任務，而美國則持續施壓以色列，同意巴勒斯坦的「兩國方案」，以爭取周圍阿拉伯國家支持。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦