安理會拍板 人道援助進加薩

聯合國安理會廿二日以十三票贊成、○票反對和兩票棄權，通過阿拉伯聯合大公國所提的決議案，呼籲直接提供加薩走廊大規模人道援助，但未要求停火，常任理事國美國及俄羅斯均棄權。紐約時報廿二日報導，美國這次沒動用否決權，也只能替其形象稍微止損。近兩年來美國在俄烏戰爭問題引領世界，如今卻因以哈戰爭陷入孤立，連法國、加拿大、澳洲與日本等其最堅定盟邦，也未跟美方站在一起。

綜合美聯社、法新社和美國之音等外媒報導，該決議拿掉關鍵措詞，也就是將呼籲「緊急中止敵對」，改為呼籲「立即讓人道援助安全、不受阻而且擴大進入加薩，為持久中止敵對創造條件」。表決前俄方曾提出修正案，要求恢復緊急中止敵對等嚴厲措詞，但被美方否決。

聯合國祕書長古特瑞斯則直言，停火才能回應加薩當前迫切需求，真正問題是以軍攻勢不斷。美國駐聯合國代表湯瑪斯–葛林斐德說，該決議仍未譴責哈瑪斯，令人失望又震驚。俄國駐聯合國代表涅班濟亞則痛批該決議完全沒用，其內容遭嚴重閹割，以軍仍擁有完整行動自由。

據紐時報導，廿二日表決結果讓不少美國官員鬆一口氣，他們對華府為迴護以色列而一再否決停火決議案深感厭煩。儘管美國總統拜登緩頰指稱否決權僅用在「罕見又特殊之情況」，但無法挽回美國因盲目挺以而持續受損的國際形象。

拜登政府針對俄烏戰爭援引國際法及人權基本原則，領導並團結國際社會民主陣營援烏抗俄，獲國內外讚賞，但如今為了以色列而不惜屢屢阻擋安理會通過加薩停火決議，同時持續供應以軍武器並支持其對加薩的攻勢。自十月開戰以來，加薩巴勒斯坦人已至少兩萬人喪生，近戰前當地總人口百分之一。

安理會八日針對這波以巴衝突表決時，日本等美國盟邦都贊成呼籲停火，唯美國一票否決。過去曾力讚華府致力追究俄國侵烏行為的國際人權組織，也紛紛指控美國支持以軍犯下戰爭罪。華府在以哈戰爭的立場短期內恐使美國其他外交目標複雜化。

美國前駐葉門大使、喬治城大學特聘教授波丁（Babara Bodine）警告，美國已失去在俄烏戰爭博得的全球信譽，「對大多友邦及盟國來說，這與我們回應烏克蘭議題的方式形成強烈對比」。但這並非美國首次因袒護以色列而被國際孤立，尤其在聯合國。

商品推薦