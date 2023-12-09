曾目睹朋友遭殺害…泰國人質獲釋 曝「以色列人更慘遭遇」

阿努查·安卡奧（Anucha Angkaew）在恐怖組織哈瑪斯的劫持之下，度過了七個星期不見天日、與世隔絕的生活。幾天前，他已經回到在泰國的老家Ban Don Phila，並受到了村裡鄉親們的熱烈歡迎。

鄉民們支起了帳篷，音響裡播放著歡快的音樂。鄰居端出一碗又一碗的「Laab Nuea」--這是泰國北部的一種特色牛肉沙拉，也是每個從異鄉歸來的人最想念的味道。阿奴查疲憊而憔悴地坐在父母家門前的木凳上，身邊的喧鬧似乎與他相距遙遠，他還需要一些時間來重新適應這自由的生活。「我瘦了16公斤」，這個本來就身材細瘦的泰國男子說道。

每天一個麵包一瓶水

在他被哈瑪斯拘禁的時日裡，他每天只能依靠一個麵包、一瓶水維持生命。哈瑪斯恐怖分子把他關在滿是塵土的洞穴裡，汽車電池供電的燈只有微弱的光。「我不斷地祈禱，總是想起我的家人。這給我在這段黑暗的時光裡帶來了力量」，28歲的阿努查說。

正說著話，阿努查的一個阿姨走過來，看到外甥蒼白的面龐忍不住大哭起來。「我以為再也見不到你了」，她一邊說，一邊將一條白色棉布帶纏到阿努查的手腕上。按照泰國東北部鄉村的習俗，一個人在經歷了嚴重不幸之後，要通過這種叫做「Bai Sri Su Khwuan」的儀式，來治癒受傷的心靈。大部分在以色列務工的泰國人都來自這片地區。

在以巴戰爭爆發之前，大約有3萬名泰國籍勞工在以色列的農田裡勞作。當10月7日，哈瑪斯武裝人員突破邊境闖入以色列的時候，大約有5000名來自遠東的幫工正在加薩地帶附近收割農作物。在所有被哈瑪斯劫持或是殺害的外國人當中，泰國公民是人數最多的。至少有39名泰國人在襲擊中遇難，另外還有32人被劫持到了加薩地帶。

外交努力促成人質獲釋

23名泰國人質的獲釋是泰國政府密集外交努力的結果。在長達數星期的時間裡，曼谷方面在卡達、埃及、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等斡旋國家的幫助下，嘗試對加薩地帶的劫持者施加影響。

來自穆斯林佔多數的泰國南部省份的一個穆斯林代表團甚至還親自前往德黑蘭，在那裡和哈瑪斯的代表會面。總體而言這些努力還是取得了成效：在以色列和哈瑪斯短暫休戰的那幾天裡，泰國人屬於最先被釋放的一批外國人質。

朋友被殺害

馬尼·吉拉查（ Manee Jirachat）就是其中一員。他幾天前剛剛回到泰國。回家的喜悅是巨大的--但是過去七個星期的經歷也給他留下了難以磨滅的傷痛。他被綁架、被囚禁，並且親眼目睹自己的朋友被殺害。「目前我身體還可以」，這名29歲的男子說，「只是脖頸有些痛。」這是因為在10月7日那一天，哈瑪斯武裝人員曾用機關槍抵著他的後頸，逼迫他和其他幾名農場工上了一輛卡車的貨廂。「當後面人滿了的時候，他們開槍打中了我的兩個工友的頭」，他垂下眼簾回憶道，「只是因為卡車裡坐不下更多的人質了。這一幕我永遠無法忘記。」

「以色列人質的處境更慘」

當滿載人質的皮卡車穿越邊界駛入加薩地帶的時候，馬尼心想，自己這下必死無疑了。他和四名泰國同胞以及兩名以色列人一道被帶進一個隧道豎井。最初幾天，他們是被捆綁起來睡在塑料布上面過夜的。哈瑪斯人員直到確認他們是泰國人之後，才給他們鬆了綁，並且允許他們白天在隧道裡稍微走動走動。「那兩個以色列人質更慘」，他回憶道，看守者成天對著他們大喊大叫，而泰國人至少還能夠得到藥物。

這群人質被帶著在如同蛛網一般密布的隧道中更換了三次位置。在幾個星期的漫長等待之後，他們看到了一絲希望。「看守告訴我們，在休戰期間我們會被釋放」，馬尼感到如釋重負。在地下生活了50天之後，他終於可以重返家鄉。

這些泰國人質可以從以色列政府那裡得到折合大約13000歐元（約新台幣44萬元）的賠償金。儘管如此，馬尼也不願意再回到中東地區。他未來想到南韓去打工，以養活自己在泰國的家人。

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