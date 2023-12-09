「終於回家了」獲釋以色列人質講述經歷 孩童哭泣被舉槍威脅

接到電話的時候，亞伊爾·摩西斯（Yair Moses）心情十分複雜。他的母親瑪格麗特（Margalit）是11月24日在以巴短暫休戰生效幾個小時後，得到釋放的第一批人質中的一員。10月7日，激進的伊斯蘭恐怖組織哈瑪斯將瑪格麗特從家鄉尼爾奧茲社區（Kibbuz Nir Oz）綁架，帶到了加薩地帶。

「（聽到釋放的消息）我們當然是喜出望外的」，亞伊爾在接受德國之聲採訪時說。但是直到第一批人質真正獲釋之前，誰也不知道「這一切是否真的會發生，他們是不是真的在名單上，人質交接給紅十字會的程序能否順利進行，他們要怎樣從埃及回到以色列，以及整個過程需要多長時間」。

直到在哈瑪斯發布的第一批人質移交給國際紅十字會的影片上看到自己78歲的母親時，他才相信這一切都是真實的，她可以回家了。「當我們看到她從車上對著鏡頭揮手，然後跑到巴士車前，那一刻我們知道，她看起來還不錯，至少身體上並無大礙。我們當然是特別高興了」，亞伊爾講述道。

人質的精神狀態令人擔憂

在目前已經被釋放的110名人質當中，很多人從外表上看起來都沒有受傷。雖然很多人瘦了不少，但是除了一些在綁架過程中受傷的人之外，大多數人質都沒有什麼明顯的傷勢。然而他們的精神狀況則令人擔憂。

10月7日，當他們在以色列南部多地被恐怖分子綁架的時候，其中一些人親眼目睹了親人或是鄰居被殺害。還有一些人直到被釋放，都不知道自己的配偶或是其他親屬也被綁架了。

在所有人質當中，成年的以色列男性至今都沒有被釋放。

在10月7日的恐怖襲擊中，有1200名以色列人被哈瑪斯殺害，239人被當作人質劫持到了加薩地帶。根據哈瑪斯所控制的加薩地帶衛生部統計，自從這次以巴戰爭爆發，那裡已經有15800名巴勒斯坦人在以色列軍隊的攻勢中死亡。這些數字無法得到獨立證實。

有些人質遭到了毆打

這些人質的經歷受到以色列公眾輿論的關注，不過目前曝光的都是一些碎片化的敘述。這些獲釋者所講述的經歷也並沒有全部對外公布。比如說，瑪格麗特其實向自己的家人講了很多，「但是我們不能全都和外界分享。人們要求我們不要說，這是出於對那些仍然被關押的人質的擔憂」，她兒子亞伊爾解釋道。但究竟是誰要求他們保持緘默，亞伊爾避而不談。「我可以告訴你們的是，她（在被劫持期間）努力保持積極的態度，她也嘗試去幫助別人，比如有年長者需要如廁時。她還曾經試著和別人一起唱歌或是交談。」

從哈瑪斯武裝人員和國際紅十字會進行人質交接的影片上，可以看到一些人質還向綁架者揮手告別。「這只是他們必須配合的一場表演」，耶路撒冷希伯來大學保羅·巴爾瓦德社工及福利學院的教授本-阿裡（Asher Ben-Arieh）認為。他還指出，「從那些獲釋人質的敘述，從他們的身體和精神狀況檢查結果，從我們聽到的故事來看--那絕對不是什麼友善的對待」。

這位學者還指出，兒童創傷後心理輔導專家參與制定了一份人質獲釋後的心理治療指南，尤其是和兒童以及母親進行了交談。「我們還有泰國人質的目擊證詞。有些人受到的待遇稍好一些，另外一些則更糟糕。有些人遭到毆打，有些人得不到食物，還有些人不被允許睡覺。這實在是殘忍。」

九歲女童在獲釋後無法正常說話

還有一些獲釋人質的家屬向以色列和外國媒體講述了一部分情況，比如有些人在剛被綁架的時候還能得到足夠的食物，後來就越來越少，只有米飯和餅乾了。根據姨母黛博拉·科恩（Deborah Cohen）的講述，12歲的男孩艾坦在被綁架期間被強迫觀看10月7日那天的可怕場景影片，還一度被單獨關在一個屋子裡。「當他到達加薩地帶的時候，他被經過的人毆打」，科恩對一家法國媒體表示，「如果孩子們開始哭泣，他們就會用槍威脅他們。」

9歲的女孩艾米莉在從加薩地帶回來之後，說話總是低低呢喃。她父親說，「她跟我說話的時候，我根本聽不清她說了什麼。」

50天不見天光的生活，無法洗澡，僅有很少的食物果腹，這是13歲的希拉向她叔叔所講述的經歷。這名少女不久前也得以重獲自由。當時和她一起被關押的人當中，有一些睡在板凳上，有一些則睡在鋪在地面的床墊上。希拉的叔叔亞伊爾·洛特姆（Yair Rotem）在接受以色列媒體採訪時說，看守者要求他們白天只能輕聲說話，夜裡必須保持安靜。

醫生和心理專家建議家屬，面對剛剛獲釋回到家中的親人，不要急於去追問問題或者告訴他們太多訊息。心理創傷輔導專家本-阿裡指出，現在他們所需要的，是重新找回可以掌控自己生命的感覺。「最重要的是，不要替他們去做決定。他們想做什麼，不想做什麼，都要尊重他們的意見，讓他們恢復對自己生活的決定權。」

還有超過130名以色列人被哈瑪斯扣押

對於亞伊爾·摩西斯來說，噩夢還遠遠沒有結束。他的父親仍然在哈瑪斯手中。他的父母已經離異，但是都居住在遭襲的尼爾奧茲社區。兩個月來，他沒有聽到有關自己80歲高齡父親的任何消息。以色列當局估計，應該還有137名人質仍在哈瑪斯的關押之下。

國際紅十字會目前也無法與身在加薩的人質取得聯繫。「每一天，我對父親的擔憂就更多一分，當然我也替所有那些仍然被關在那裡的人擔心」，亞伊爾說。他本人是在尼爾奧茲長大的，和社區裡的很多人都熟識。「對於我來說，那不只是一連串的姓名，我認識他們所有人。當然還有其他人，那些我素不相識的人，在音樂節上的年輕人，還有那些士兵--他們每個人都應該回來。」

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