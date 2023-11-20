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籲攜手為加薩「降溫」…穆斯林各國外長訪陸 王毅：中國站在正義公平一邊

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正在中國訪問的沙烏地阿拉伯、約旦、埃及、印度尼西亞的外長以及約旦河西岸巴勒斯坦自治機構外交代表11月20日與中國外長王毅會晤，伊斯蘭合作組織的秘書長也一同參加了會談。新華社
正在中國訪問的沙烏地阿拉伯、約旦、埃及、印度尼西亞的外長以及約旦河西岸巴勒斯坦自治機構外交代表11月20日與中國外長王毅會晤，伊斯蘭合作組織的秘書長也一同參加了會談。新華社

正在中國訪問的沙烏地阿拉伯、約旦、埃及、印度尼西亞的外長以及約旦河西岸巴勒斯坦自治機構外交代表11月20日與中國外長王毅會晤，伊斯蘭合作組織的秘書長也一同參加了會談。在正式會談開始前，王毅對阿拉伯國家的代表表示，應當攜手合作為加薩地帶的局勢「降溫」。中國外長說，加薩地帶面臨一場人道主義災難，當地局勢牽動全世界。他呼籲國際社會迅速采取行動采取有效措施制止悲劇蔓延。

王毅還說，中國是阿拉伯、穆斯林國家的「好朋友、好兄弟」，並強調「中國堅定站在正義與公平一邊」，中國「始終堅定支持巴勒斯坦人民恢復合法民族權益的正義事業」，致力於推動巴勒斯坦問題「早日全面、公正、持久解決」。

沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾(Faisal bin Farhan Al Saud)則表示：「我們來這裡是為了發出一個明確信號：必須立即停止戰爭和殺戮，我們必須立即向加薩地帶運送人道主義物資」。

此前，沙烏地阿拉伯一直在向美國與以色列施壓，要求停止在加薩地帶的敵對行動。本月早些時候，沙烏地阿拉伯還召集了多個阿拉伯、穆斯林國家的領導人在利雅得召開峰會，並敦促國際刑事法院調查以色列在巴勒斯坦領土上犯下的「戰爭罪行與反人類罪行」。

以色列針鋒相對

在訪問中國之後，這些阿拉伯及穆斯林國家的外交代表還將緊接著訪問美、俄、英、法其他四個聯合國安理會常任理事國，試圖說服西方國家不再將以色列在加薩地帶的軍事行動視作自衛。

與此同時，以色列駐北京大使潘綺瑞(Irit Ben-Abba)20日召開了針鋒相對的新聞發布會，希望「穆斯林國家外長訪華不會發表任何有關停火的聲明」，認為「停火不是時候」。潘綺瑞認為，代表團應當討論被哈瑪斯劫持的人質並呼籲無條件釋放人質。

自從10月7日極端組織哈瑪斯發動襲擊、劫持200餘名人質、以色列在加薩地區展開報復行動以來，中國政府始終沒有譴責被部分西方國家認定為恐怖組織的哈瑪斯，而是一再呼籲緩和局勢，並呼籲巴以雙方盡快落實「兩國方案」，實現巴勒斯坦獨立建國。

（法新社、路透社）

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