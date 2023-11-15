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全球聚焦以巴衝突 敘利亞趁機剿滅叛軍

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
敘利亞政府近日趁各方專注在以巴衝突，擴大清剿叛軍。（Wikimedia Commons）
敘利亞政府近日趁各方專注在以巴衝突，擴大清剿叛軍。（Wikimedia Commons）

趁著西方各國關注俄烏戰爭與以巴衝突，敘利亞盼趁機剿滅境內親西方的叛軍！敘利亞政府與俄羅斯14日合作，對叛軍在北部的基地擴大轟炸，造成數十人死亡。敘利亞2011年爆發內戰，而境內叛軍受到西方暗中支持，盼推翻長年統治的阿薩德政權，纏鬥至今，阿薩德政權仍屹立不搖，但叛軍規模正逐漸縮小。

趁機擴大轟炸

根據《半島電視台》報導，敘利亞與俄羅斯10月開始對北部的叛軍擴大攻擊，目前已造成66人死亡、270人受傷，叛軍的領土僅剩下北方的伊德利布省。由於叛軍的攻擊減弱，敘利亞軍隊開始用導彈攻擊平民的交通運具。

敘利亞營救組織「白頭盔」表示，今年至11月8日以前，已經收到17起政府軍攻擊平民車輛的回報。敘利亞反對派領導人之一的阿巴克爾指出，敘利亞在俄羅斯與伊朗的協助下，將擴大對敘利亞北部的轟炸，盼國際能更關注敘利亞局勢，阿薩德政府迫於國家壓力，才有機會減少砲擊。

伊俄相挺敘利亞

聯合國人權辦公室也統計，近日敘利亞加強砲擊讓土耳其與敘利亞邊境多了12萬無家可歸的難民。敘利亞在2011年爆發內戰，反抗軍希望能推翻阿薩德政府，但敘利亞靠近地中海，對俄羅斯與伊朗在地中海擴張勢力有著舉足輕重的影響力，因此兩國都很支持阿薩德政府。

但內戰也造成敘利亞有近一半人口逃離祖國，往黎巴嫩、土耳其、約旦，還有歐洲國家逃難，敘利亞與利比亞內戰都產生大量難民，讓歐洲興起反移民的浪潮。

以色列腹背受敵

不過如今西方各國仍在以巴衝突上焦頭爛額，《土耳其通訊社》提到，連葉門的胡賽叛軍都表示將會用飛彈攻擊以色列停在紅海的船，而胡賽叛軍長年也受到伊朗的資助，幾個伊朗的附隨組織，如黎巴嫩的真主黨與胡賽叛軍，近日都對以色列擴大攻擊，已讓以色列腹背受敵。

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