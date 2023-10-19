加薩醫院遇襲500死！以哈互控禍首 拜登約旦行告吹

加薩市一間湧入大量傷患和避難民眾的阿里阿拉伯醫院十七日晚間遇襲爆炸，加薩衛生單位表示有五百人喪生。掌控加薩的武裝組織哈瑪斯指控以色列空襲釀禍，阿拉伯國家相繼譴責以色列，但以軍歸咎加薩民兵火箭彈誤射。

拜登緩頰 稱爆炸似為其他團體

美國總統拜登十八日到訪以色列會晤總理內唐亞胡時，為以國緩頰，稱爆炸似為「其他團體」而非以軍。拜登表示，他已看過美國國防部的「資料」，支持他宣稱是「其他團隊」而非以色列涉案的說法，並對事件深表震怒和哀悼。

醫院遇襲慘案讓拜登此行蒙上陰影。拜登除了力挺以色列對抗哈瑪斯，原定轉往約旦參與四方峰會，討論緩和區域緊張及對加薩的人道援助，但參與的約旦、埃及和巴勒斯坦自治政府領導人，認定加薩阿里阿拉伯醫院遇襲為以色列所為，在拜登啟程前就取消峰會，抗議美方支持以國。

白宮表示，拜登約旦行雖告吹，仍計畫和重要阿拉伯領袖通電討論加薩人道危機和國際援助輸送。

美國總統拜登（前右）十八日訪問以色列，以色列總理內唐亞胡（前左）抵達特拉維夫機場迎接。（美聯社）

以軍否認涉案 稱加薩民兵誤射

以軍否認空襲醫院，指責加薩武裝民兵「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」火箭誤射醫院，但該組織亦否認涉案。路透報導，以色列為自清，已公布據稱為醫院爆炸現場的無人機畫面，宣稱該地並無飛彈或炸彈造成的彈坑，以軍也公布一段錄音，聲稱為「恐怖分子之間討論火箭彈誤射的通訊內容」。

雖然美國力挺以色列，英國也呼籲靜待調查責任歸屬，但沙烏地阿拉伯、約旦、伊拉克、敘利亞等阿拉伯國家一致譴責以色列。約旦安曼、黎巴嫩貝魯特等中東城市，皆湧現民眾抗議美國支持以國，約旦河西岸巴人也上街怒吼，更有示威者高喊巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯應下台。

以連日空襲 已逾三千多人喪生

以色列在哈瑪斯七日突襲後，連日空襲加薩，截至十八日已致三千四百多人喪生。

拜登重申美方堅定支持以國，會確保以國取得一切自我防衛所需，以回應哈瑪斯攻擊。內唐亞胡則表示拜登來訪「深深令人動容」。華爾街日報說，美國國務卿布林肯近日穿梭中東成果有限，拜登此次出訪測試美國在中東巨變時的影響力。拜登訪以展現行動力，或許有助嚇阻真主黨等勢力勿輕舉妄動，但力挺以色列賭上自身公信力，對衝突的涉入似也日深。

此外，英國衛報報導，英國情報機構軍情五處（ＭＩ５）和美國聯邦調查局（ＦＢＩ）罕見發布聯合聲明，示警以巴衝突恐加劇英美本土的恐攻威脅，孤狼攻擊者、哈瑪斯和伊朗武裝分子可能襲擊猶太社群和團體。

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