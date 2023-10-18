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伊朗警告以色列：再轟炸就先制攻擊

聯合報／ 編譯徐榆涵高詣軒／綜合報導
伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）警告，預計未來幾個小時內，將對以色列發動先制攻擊，表明衝突恐進一步升級。美聯社
伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）警告，預計未來幾個小時內，將對以色列發動先制攻擊，表明衝突恐進一步升級。美聯社

以巴衝突持續升溫，伊朗外交部長阿布杜拉希安日前已警告，「抵抗陣線」可能將對以色列發動先制攻擊，這將使衝突進一步升級。法新社報導，伊朗最高領袖哈米尼十七日亦表示，若以色列持續轟炸加薩走廊，後果將是「沒有人可以阻止抵抗勢力」。

法新社引述哈米尼指出：「如果猶太復國主義政權（指稱以色列）的犯罪持續，穆斯林和抵抗勢力將失去耐性，而沒有人可以阻止他們。」哈米尼並稱，無論以色列怎麼做，都無法彌補日前的可恥挫敗。以巴衝突迄今，伊朗屢次警告以色列若地面入侵加薩，將面臨其他陣線的回應，引發衝突擴大的憂慮。

阿布杜拉希安在伊朗國營電視台十六日的現場直播表示，抵抗組織領袖不會容許以色列在加薩為所欲為，並提到他十四日與黎巴嫩武裝團體真主黨領導人納斯拉勒的會面。

阿布杜拉希安當時稱，預計抵抗陣線可能在幾個小時內發動先制攻擊，「一切都有選擇餘地，我們不能漠視針對加薩人民犯下的戰爭罪。如果我們今天不保衛加薩，明天我們就須在我們國家的兒童醫院防禦（白磷）彈藥。」人權組織上周指控以色列在加薩和黎巴嫩的軍事行動中使用白磷彈藥，以色列否認。

伊朗總統萊希十六日稍早表示，達成政治解決方案的時間已剩不多，警告不要將以巴戰爭擴大到其他戰線。伊朗在財政和軍事上支持哈瑪斯，對哈瑪斯突襲表示樂見，但堅稱並未涉入。伊朗在衝突爆發後，和區域盟友保持密切聯繫，包括真主黨和親伊朗的伊拉克民兵。

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