以軍要求加薩人民南移 加薩記者逃離途中見慘況：到處都是瓦礫和灰塵

周五（10月13日），以色列軍方要求加薩地帶的100多萬人在預定的地面進攻之前向南遷移。為國際媒體工作的加薩記者巴盧沙（Hazem Balousha）就是逃離者之一。他描述了自己和家人在前往加薩地帶南部努塞拉特難民營途中看到的情況。

德國之聲：當你不得不離開加薩城的家時，你看到了什麼？

巴盧沙：一片混亂。沒人知道發生了什麼。當我離開我的家鄉加薩城時，我看到汽車排成長龍，人們在車頂上鋪著床墊，孩子們坐在車裡。有些人在走路，因為他們沒有交通工具。我還看到有人騎著驢車向南行進。我在不同地區看到了被摧毀的高層建築。由於滿目瘡痍，有些地區我都認不出來了。到處都是瓦礫和塵土。

加薩，整個加薩地帶，全面停電。沒有電，沒有水。一些地區的互聯網非常有限。麵包店、雜貨店都在排隊，我們幾乎無法通信，因為信號很差，電話無法正常工作，所有的人都在試圖互相打電話。

有些人周五就已經離開了。我看到很多人從城市北部搬到了南部。有些人住在學校裡，有些人在街上四處打聽是否有住處。此時，在我面前，我看到人們正試圖給水箱裝滿水，因為建築物或房屋裡都沒有水。沒有水，他們上廁所都不方便。我自己已經有五天沒洗澡了。我身上的味道非常難聞。食物非常有限。

德國之聲：你現在所在的地方是什麼樣子？

巴盧沙：我在努賽拉特（加薩南部的一個小鎮），這裡交通更加擁擠。與我所見過的其他地方相比，這裡的人們步行更多，而且燃料短缺。加油站沒有汽油。我不得不在許多加油站停車加油。我的汽油有限，只能勉強從加薩市開到這裡。每個人都在說沒油了，沒油了，這裡沒油了，沒油了，去別的加油站看看--但都沒有成功。公共交通也無法使用。有時我看到人們在車裡睡覺或發呆。他們能帶什麼就帶什麼。我看到人們啟動發電機為手機和電池充電，或使用電源箱。

德國之聲：你如何描述周圍人們的情緒？

巴盧沙：人們憤怒，人們絕望。他們不知道發生了什麼，以及將要發生什麼。很多人問我是否有談判，停火會談或者任何談判。他們只想要活命和安全。但沒人知道這個地方是否安全。因此，有些人收聽電台，以獲得一些新聞，了解發生了什麼。這一切都太瘋狂了。

更多閱讀：巴以沖突，何以為家？

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。 文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

© 2023年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】

商品推薦