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高雄機場強風39班機取消 2班機降落失敗

中央社／ 高雄5日電

颱風小犬侵台，高雄強風不斷，高雄機場今天國內線全數取消，國際線取消14班。另外有2班機降落失敗，包括德威航空（仁川飛高雄）、長榮航空（桃園飛高雄），分別轉降韓國濟州、桃園機場

高雄機場發布訊息指出，因強風因素，今天有2架降落重飛班機，其中德威TWB671二次降落均重飛，現已返回轉降韓國濟州機場。另外長榮EVA3226桃園飛高雄，也因降落重飛，返回桃園機場。

颱風小犬擾亂機場班機，根據高雄機場統計，今天國內線25班全部取消、國際線32班已取消14班。目前確定取消的德威TWB672班機，搭機人數有189人，大批旅客正在辦理退關手續，明天加班機時間未確定。

另外高雄捷運公司發布訊息表示，今天輕軌全日暫停營運，捷運全日班距為10分鐘。

小犬颱風 桃園機場 輕軌

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