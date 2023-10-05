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小犬颱風襲台 北大武山步道檜谷山屋6日暫停開放

中央社／ 屏東縣5日電

颱風小犬暴風圈影響台灣，林業保育署屏東分署宣布北大武山步道及檜谷山屋、藤枝國家森林遊樂區明天暫停開放，工作人員全面勘查無安全疑慮後再開放。

林業保育署屏東分署發布新聞稿指出，受颱風小犬影響，藤枝國家森林遊樂區、檜谷山屋及北大武山自然步道，10月6日仍暫停開放，由現場工作人員針對山徑步道全面勘查，確認安全無虞後開放。

另外，恆春半島也因為颱風出現強勁風勢及雨量，墾丁及雙流國家森林遊樂區因此有不少樹木傾倒及斷枝，為全面檢查及環境整備，在6日及7日休園；位於屏東縣潮州的林後四林平地森林園區則6日起照常營運。

林業保育署屏東分署呼籲，目前天候仍不穩定，進入山區活動要先查詢氣象資料，並隨時注意環境狀況。

小犬颱風 北大武山 雨量

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