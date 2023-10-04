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台東縣今放半天假 縣長饒慶鈴臉書遭怒評：風雨最大時才讓我們回家

聯合新聞網／ 綜合報導
台東縣縣長饒慶鈴放半天的政策讓網友在饒的臉書湧入負評，哀嘆：「縣長您有保姆車，人民沒有」。圖為小犬颱風來襲，台東縣府在一樓的辦公室堆置沙包情形。記者徐白櫻／攝影
台東縣縣長饒慶鈴放半天的政策讓網友在饒的臉書湧入負評，哀嘆：「縣長您有保姆車，人民沒有」。圖為小犬颱風來襲，台東縣府在一樓的辦公室堆置沙包情形。記者徐白櫻／攝影

中央氣象局昨(3)日晚間持續發布中度颱風小犬的海警、陸警警報，目前小犬颱風持續偏北，影響範圍包括宜蘭、雲林、彰化，及台中。各地在今、明兩天皆需嚴防強風豪雨，尤以花東和南部最為首當其衝。

台東縣縣長饒慶鈴昨天宣布台東縣除綠島、蘭嶼今(4)日直接停班停課一整天之外，其他在台東縣境內的區域卻只在今日下午停班停課，放半天的政策讓網友在饒慶鈴的臉書湧入負評，至截稿為止，有兩百多人按下憤怒表情，網友哀嘆：「縣長您有保姆車，人民沒有」。

台東縣縣長饒慶鈴昨日於晚間九點多時，在臉書公布台東縣10/4停班停課公告，表示由於小犬颱風逐步逼近，台東縣包括蘭嶼鄉及綠島鄉明天(10/4)全天停止上班上課，其餘地區上午則正常上班上課、下午起停止上班上課。她引用氣象局說法，表示綠島、蘭嶼是首當其衝的區域，故選擇直接停班停課一整日。

台東縣縣民網友普遍對這個「放半天」的政策頗有不滿，在縣長臉書留言：「縣長有保姆車可以坐，我們沒有耶！饒半天，繞了我半天吧」、「當大家會瞬間移動是不是」、「請縣長想想要冒著風雨來回的民眾啊！」、「很多工作怎麼半天完成？工作沒完成，怎麼接小孩？」、「風雨正大的時候才讓我們回去是有什麼問題」，有人挖苦縣長：「然後禮拜四放上半天，下午正常上班上課，這樣湊一天嗎？」、「每次都在罵同一件決策，每年都在做一樣的決策」。

有人點出台東縣縣民不少人也是在偏鄉或山區工作或上課，怒轟縣長：「妳真的了解台東嗎？」、「偏鄉的山上只要大雨路就斷了，小孩早上出門上學，中午會不會回不了家？那學生該往哪裡送？送回學校嗎？學校老師留下來顧學生 ，那老師的小孩呢？半天到家了，誰顧？」。

但也有人認為，「花蓮屏東都正常上班課，屏東也有下午才停班停課的區域（覺得有安全疑慮怕危險的，可以直接請假為了，自身安全著想，要怎麼選擇不難吧」，也有人說：「更遠的澎湖都全天放假了，明天台東最先碰到暴風圈，應該比照辦理吧」。

小犬颱風 停班停課 饒慶鈴

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