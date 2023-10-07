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女權鬥士穆哈瑪迪頻繁入獄20年 家人離散

聯合報／ 陳曉慈羅方妤／綜合報導

伊朗人權運動人士穆哈瑪迪六日榮獲諾貝爾和平獎。法新社與美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，穆哈瑪迪過去數十年持續為伊朗最敏感的議題發聲，包括主張廢除死刑及女性頭巾強制令，即使身陷囹圄也依然奮鬥不懈。

穆哈瑪迪一九七二年生於伊朗西北部桑揚省，她在德黑蘭何梅尼國際大學取得物理學學位並成為工程師，但很快就轉投新聞工作。二○○三年，她加入由同年諾貝爾和平獎得主、伊朗人權律師艾巴迪創立的人權捍衛者中心（ＤＨＲＣ），致力廢死運動。

穆哈瑪迪廿九歲時首次被捕，此後廿年間因為投身人權運動而頻繁進出伊朗監獄。英國衛報報導，她在去年出版的「白色酷刑」（White Torture，暫譯）一書中，揭發伊朗囚徒所要面臨的殘忍待遇，尤稱獨居監禁極不人道。

在「艾米尼之死」周年之際，穆哈瑪德與獄友九月也在德黑蘭伊文監獄中焚燒頭巾聲援。

穆哈瑪迪丈夫拉馬尼說，穆哈瑪迪此生志業有三：捍衛人權、女權與伸張正義。拉馬尼自二○一二年起，就帶兩人的一雙兒女流亡法國，在廿四年的婚姻中，夫妻之間的相處時間僅五、六年。

現年五十一歲、仍在獄中服刑的穆哈瑪迪九月曾說，她知道自己獲釋的希望渺茫，而最令她痛苦的是無法待在孩子身邊。但只要民主、自由與平等尚未實現，人民就必須持續犧牲奮鬥。

諾貝爾 諾貝爾獎

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