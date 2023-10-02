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明揚大火「消防裝備沒有直接關係」林右昌提致災兩大原因

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
內政部長林右昌（右）與消防署長蕭煥章（左）。本報資料照片
內政部長林右昌（右）與消防署長蕭煥章（左）。本報資料照片

屏東明揚國際大火4名消防員不幸殉職，消防人員權益再受重視，消防裝備、車輛是其中一環，內政部長林右昌上午在內政委員會兩度強調「這次大火和消防裝備沒有直接關係」，他認為，事故最關鍵的兩點是，第一是工廠危險物品管理是否落實，第二是廠區人員撤離程序，為何事件發生時，廠區還有6名廠工在裡面，造成消防人員必須救人。

立法院內政委員會今天由林右昌針對「從科技園區大火，檢討火災搶救、火災預防及廠商安全管理」專題報告。林右昌表示，最近一次消防安全設備檢修申報日期為去年11月15日，不符合規定，明揚公司已委託消防公司在今年3月2日改善完成。

消防安全檢查及防火管理方面，最近一次檢查是2020年9月29日不符規定，經複查符合；建築物公共安全檢查申報，2023年申報資料尚未完成，仍在審核中。

林右昌補充最新調查情形，有關屏東縣目前調查的進度與方向，9月28日屏東縣火災鑑定會在第一次會議上，有做成初步結論，現場調勘的結果，起火處是明揚一廠一樓東南側粉料區放置「C40Ｐ」之處，採集證物由消防署實驗室鑑定，初步鑑定分析發現有醇類和銅類，屏東縣火災鑑定會要求在採集製造商同批原料，再進行分析的鑑定。

針對近期外界直指消防裝備、車齡老舊問題，林右昌強調「這次大火和消防裝備沒有直接關係」。他提出兩項數據，消防裝備方面，目前全台各縣市已經有兩項消防衣，幾乎都已達到100％，屏東縣已經有96.8％、南投縣88.9％、花蓮縣87.5％、苗栗縣57％、澎湖縣21.7％、連江為0%。他說，澎湖、連江較少，是因為火災事故歷來較少，第二套消防衣的需求，比本島為低；但本島縣市絕大多數都已經有兩套。

針對各地消防機關車齡的部分，林右昌說，依照地方制度法是屬於地方事務，地方對於消防車輛、裝備，應給予更多預算支持，中央政府也會採取編列預算支持補充。

林右昌表示，消防車車齡15年達到年限，目前直轄市部分，消防車輛達到報廢比例最高的是台中市，車齡15年以上有89輛、比例是38.4％；台北市有51輛、報廢比是23.6%，新北市21.4％；台南市20.3％、桃園市10％、高雄市5.2%，平均19.6％。

非直轄市的部分，報廢比例最高的是南投45.2％、其次是嘉義36％。平均是20.86％，全國平均是20.2％。

內政部盤點政策及未來措施，包含強化救災安全，持續推動消防安全管理、強化教育訓練；精進救災裝備與導入科技救災。其次是跨部會聯合稽查，消防署將配合經濟部、勞動部、環境部等稽查，若發現違規儲存公共危險物品，依法處分。另有落實救災資訊權、研議修正檢舉獎勵辦法等。

各縣市112年上半年2套消防衣配發規畫統計表。圖／內政部提供
各縣市112年上半年2套消防衣配發規畫統計表。圖／內政部提供
各地消防機關消防車車齡達15年使用年限以上數量統計表。圖／內政部提供
各地消防機關消防車車齡達15年使用年限以上數量統計表。圖／內政部提供

明揚 屏東 火災 林右昌

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