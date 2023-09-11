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憂前鎮漁港船員會館淪蚊子館 高雄區漁會：會給折扣

聯合報／ 記者吳慧芬徐如宜卜敏正胡瑞玲／連線報導
漁業署表示，前鎮漁港船員會館朝平價、非營利性服務船員。記者卜敏正／攝影
漁業署表示，前鎮漁港船員會館朝平價、非營利性服務船員。記者卜敏正／攝影

高雄前鎮漁港多功能船員服務中心（船員會館）年底將開幕營運，但漁會、船員均不看好效益。已有遠洋漁業業者號召船東協助負擔外籍船員住宿費用，也盼船員會館降低房價；承租經營船員會館的高雄區漁會承諾，如船東願配合安排船員住宿，會館客源足、營運成本降低，一定會給折扣。

聯合報系昨報導，漁業署斥資4億多元興建的前鎮漁港船員會館，卻因房價、客源等因素營運困難，恐淪為蚊子館，引起重視。漁業署昨表示，船員會館以服務船員為主要營運方向，落實保障外籍船員權益福利。

高雄市長陳其邁說，遠洋漁業船員常幾個月甚至1、2年才能上岸短暫休息，過去國際人權團體常對外籍船員住宿、基本生活條件等有所批評，因此中央規畫建船員會館，非以營利為目的，市府會在營運部分全力協助。

漁業署指出，船員會館每年約可服務1.5萬人次外籍船員，提供購物、餐飲、住宿、祈禱、運動、關懷等服務，也會開放背包客、家庭旅遊、農漁會交流等進駐，將由高雄區漁會經營，朝平價、非營利性服務船員。

船員會館目前2人房1500元以下、4人房2500元以下，但外籍船員難負擔影響住宿意願，恐影響未來營運。

台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會理事長陳皇誠說，船員會館雖造價高昂，但興建立意是要改善外籍船員生活環境，房價不能單考量成本效益，公會將號召船東幫忙分攤外籍船員住宿費，也希望房價調降，讓外籍船員負擔得起。

高雄區漁會總幹事黃昭欽說，外籍船員靠港下船後，船東可不用管食宿，若船東願幫忙負擔會館部分住宿費，區漁會可以給很好折扣，只要「住房滿、經營成本降低，房價當然可降」，也可提升台灣形象，創造多贏。

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