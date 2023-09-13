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台南登革熱破6千例 嘉市淪陷

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
嘉義市前天新增2名本土登革熱病例確診者，衛生局在住處周圍做化學防治。圖／嘉義市衛生局提供
嘉義市前天新增2名本土登革熱病例確診者，衛生局在住處周圍做化學防治。圖／嘉義市衛生局提供

台南本土登革熱疫情昨天大增352例確診，累計總數6112例，疾管署副署長羅一鈞前天也提醒南市及早規畫醫療資源調度，醫界則建議，應比照新冠肺炎給予補助；另，2名嘉義市民分別在雲林、台南染疫，疾管署認定屬嘉市確診案，西部登革熱淨土嘉市也首度淪陷。

南市登革熱防治中心表示，南市上周新增8名重症個案，其中3人發病後1到7日內因病情惡化不幸過世，為40多歲至70多歲男性、均具有潛在疾病；市長黃偉哲提醒，曾患登革熱或本身屬高危險群者，有症狀切勿自行在家服藥，應盡速就醫。

羅一鈞前天到台南視察醫院收治病患情形，建議要規畫因應未來可能增加的醫療需求；南市醫師公會理事長陳相國說，目前診所篩檢1人市府補助100元、篩出確診則補助500元，只是護理人員不足，登革熱病患一多，病床減少，勢必排擠更需要住院的病患，因市府經費有限，希望衛福部疾管署能以國家力量給診所、醫院獎勵及收治補助。

南市登革熱防治中心主任蘇世斌指出，發放近千個蚊帳阻絕病媒蚊，但發現幾乎沒人在用蚊帳、因現有床鋪設計無法掛蚊帳，為此在想辦法解決，希望在可能的高峰期來之前，做好防疫。

嘉市有男學生、女子分別有雲林古坑及台南活動史，出現發燒、後眼窩痛等就醫確診。嘉市衛生局表示，疫調雖不在嘉市染疫，疾管署仍以2人住居地認定屬嘉市確診案，已對兩人住處半徑50公尺做室內外化學防治。

登革熱 病媒蚊

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