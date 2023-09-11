防產業斷鏈 李強藉G20向歐招手

大陸國務院總理李強昨天在印度新德里二十國集團（G20）峰會中，分別會見英國首相蘇納克、歐盟委員會主席范德賴恩及歐洲理事會主席米歇爾。在與蘇納克會見時，李強表示，中英雙方應妥善處理分歧，尊重對方核心利益重大關切。蘇納克則向李強表達中國干涉英國議會民主的嚴重關切。

新華社報導，李強表示，中英同為世界主要經濟體，兩國經濟你中有我、我中有你，雙方聯繫日益緊密，要以穩定互惠的中英關係更好造福兩國和世界。中方願與英方一道努力，堅持相互尊重，平等相待，客觀看待彼此發展，增進理解互信，推動中英關係行穩致遠。

李強說，雙方應當堅持開放合作，維護和擴大共同利益，應共同反對將經貿合作泛政治化、泛安全化，推動構建開放型世界經濟，確保全球產業鏈供應鏈穩定暢通。中方願與英國深化貿易、投資、綠色發展、人文科技等領域合作，共同支持和促進全球可持續發展。

蘇納克則表示，英國尊重中國的歷史文化，重視中國在國際體系中發揮的重要作用。英方願同中方進行建設性、坦誠對話，加強經貿、科技等領域務實合作，妥善處理分歧，共同應對氣候變化等全球性挑戰，構建穩定和互惠的英中關係。

路透報導，蘇納克辦公室表示，蘇納克與李強會面時，向李強表達了對中國干涉英國議會民主的嚴重關切。英國「泰晤士報」前天報導，英國國會一名研究員今年三月因涉嫌為北京從事間諜活動遭逮捕。

在會見歐盟委員會主席范德萊恩時，李強表示，中歐關係的主流是合作，本質是共贏。作為多極世界的兩大力量、全球發展的兩大引擎，中歐應當進一步團結合作，用中歐關係的穩定性對沖世界形勢的不確定性。

李強指出，防風險與合作不是對立的，不應將經濟問題泛安全化、泛政治化。他希望歐盟秉持市場經濟和公平競爭原則，保持貿易和投資市場開放，為中國企業赴歐投資經營提供公平、透明、非歧視性的環境。中方願同歐方進一步深化綠色夥伴關係，在清潔能源、綠色金融等領域加強對話合作，為發展中國家應對氣候變化提供支持。

李強對歐洲理事會主席米歇爾表示，不管是現在還是將來，中國都是歐洲可以信賴的朋友和夥伴。米歇爾表示，中國繁榮對歐盟和全世界都是一件好事，歐盟無意遏制中國發展。歐方堅持一個中國原則，願與中方共同努力，辦好歐中領導人會晤。