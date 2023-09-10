議員指大直安置案惹議 李四川：基泰有租金補貼

台北市議員陳怡君指出，大直街民宅塌陷受災戶未被徵詢就要移居南港社宅，引發公憤；台北市副市長李四川今天說，25戶中若有人不願接受安置方案，基泰將負擔3年租金。

台北市中山區大直街94巷弄內的基泰建設建築工地，7日下午因地下室施工造成鄰房傾斜、下陷，其中一棟民宅的一樓直接變地下室。

台北市都發局長王玉芬上午在災區接受媒體聯訪時表示，目前大直街94巷1弄南側雙號住宅的水電瓦斯都齊備，只要收到技師公會評估報告安全無虞，就會通知住戶入住時間，有可能最快時間是落在今晚。

她說，若有住戶仍擔心不敢返家者，台北市政府已和鄰近旅館聯繫，相信備用安置旅館數量是足夠的。

王玉芬提到，針對南港中繼住宅部分，現在要逐步和25戶受災者聯繫了解意願，希望在9月22日前可以確定，但不論受災戶意願如何，中繼宅25戶都會備妥，若有受災戶不想搬到南港中繼宅，也會協調旅館配套措施。

但民進黨台北市議員陳怡君隨後透過新聞稿指出，暫居旅館的受災戶在為期屆滿後，將被北市府安排移居至南港基三社宅，此舉已引起住戶群起公憤，認為北市府根本毫無配套和規劃，也未事先與住戶徵詢、溝通，就倉促下決定，令人感覺非常不受尊重。

陳怡君說，有住戶希望北市府及基泰可以全額補助租屋費用，好讓他們得以繼續在大直找房居住，否則孩童上課和長輩照顧問題難解，呼籲蔣市府不要狀況外，應有效溝通、妥善徵詢，給予災民最基本應有的尊重。

李四川上午前往災區視察接受媒體聯訪則表示，基泰建設總經理馮先勉已承諾，若房屋傾斜的25戶居民不願意接受北市府安置方案，希望自己租房，基泰建設將負擔3年租金。

針對都市更新部分，王玉芬也說明，都更處已全力準備相關資料，近期將擇適當時間進行說明會，且以建物受損最嚴重、傾斜下陷的住戶為主，但因周遭多為老舊建物，若鄰近住戶有意願也都可一併納入公辦都更，北市府將全力協助所有居民。

她表示，因災民尚未返家，要等災民較安定之後，選擇適當時間再辦說明會較妥，但若住戶希望時間提前，北市府也能配合。

另外，因當地屬危險建築，後續會有甲種安全圍籬，將再研訂是否拆除以維持整體安全。

媒體追問，基泰發給住戶的合建意向書是否有效。王玉芬表示，不知道住戶實際簽的是什麼內容，但就相關都更規定，只有同意書是有效的，她對基泰建設所提相關條件沒有意見，也不予置評，北市府現在就是全力協助居民進行公辦都更。

她認為，基泰建設目前要面對的是如何處理基地問題，以及如何負起後續責任和賠償事宜。

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