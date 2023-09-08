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大直塌陷案 北市府：全力協助住戶向基泰求償、律師費市府補助

施工不慎釀大直民宅坍塌 基泰二度聲明致歉：正在發放慰問金

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台北市大直街94巷周圍疑因鄰近建案工程，造成民宅傾斜、下陷。記者余承翰／攝影
台北市大直街94巷周圍疑因鄰近建案工程，造成民宅傾斜、下陷。記者余承翰／攝影

台北市中山區大直街一處新建工程「基泰大直」昨（7）日晚間因施工不慎，導致鄰宅發生傾斜、坍塌。對此，基泰建設（2538）今（8）日二度發出聲明表示，感謝市府第一時間協助處置，造成鄰房居民不安深感抱歉，將全力進行善後事宜，會協助受災居民重建家園。

基泰建設表示，由衷感謝市府協助，於第一時間內處置快速，透過官方民合作，處理得宜、幸無任何人員傷亡，實為不幸中之大幸。該案目前相關技師已到現場鑑定，責任歸屬須待釐清後才能確定，目前公司正全力協助處理後續相關事宜。工地現場經過營造廠全晚灌漿，目前狀況已穩定，已開始進行填砂及道路修復工作。

基泰建設表示，造成附近鄰房居民不安深感抱歉，將全力進行善後，協助重建家園。關於該事件造成鄰房居民之不安，公司深感抱歉，除全數妥善安置，目前正進行發放慰問金、及善後意見收集事宜。

基泰建設強調，感謝市長已指示現有國宅可以協助居民安置工作，目前正積極溝通中，公司再次承諾，不會規避相關責任，將會全力協助受災居民重建家園。

大直民宅傾斜 基泰建設

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