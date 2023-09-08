施工不慎釀大直民宅坍塌 基泰二度聲明致歉：正在發放慰問金

位於中山區的大直建案「基泰大直」因為施工不慎，導致鄰近的住宅大規模下陷倒塌，基泰大直為地上12樓的大樓，共有33戶，每坪單坪118萬起，但目前造成鄰棟住宅損失，引發外界關注，有網友粗估「恐要賠20億元」，但多數人認為「土地沒有損壞，只要賠款地上建物就好」。

2023-09-08 17:05