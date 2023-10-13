蛋商：進口蛋標示、保存應訂規則

農業部今年專案進口雞蛋惹議，農業部代理部長陳駿季日前在立法院鬆口，將規畫透過季節性調整關稅的方式，限時限量由業者自行進口，回歸貿易進口常軌。不過蛋商業者直言，進口雞蛋如何標示、如何保存，這些規則都應該先訂好，否則即便是業者自行進口，也可能引發爭議，消費者也沒有信心。

農業部說，年初台灣因為沒有大量進口雞蛋經驗，又為了要保護國內蛋農，盡速消弭黑市價格、滿足消費者雞蛋需求，穩量又穩價下，因此需要實施專案進口。

農業部表示，現在及未來面臨狀況不同，國內已有進口經驗，且為了不影響國內雞農收益，並兼顧消費者權益。因此提出建議可研擬限期限量的季節性關稅調降，且不能無限制調整關稅，以避免影響國內雞農權益。

農業部表示，為確保秋冬季節國內雞蛋穩定供應，每月仍將維持一定的進口量，並滾動檢討維持安全庫存量，進口蛋調度以加工蛋品滾動倉儲為主，以不影響國內產銷秩序為原則。

不過中華民國蛋品行銷發展協會理事長高傳謨表示，進口雞蛋、國產雞蛋都是好的蛋，日本今年缺蛋時也進口巴西蛋使用，而國內的大型速食業者，也是進口美國雞蛋，直到因為禽流感影響，才有部分使用國產蛋，不過不樂見政治力干預民生。

他表示，未來進口雞蛋標準規則應該先訂定好，包括如何標示、如何保存等，讓業者有標準作業程序可依循，比較不會有爭議。

高傳謨也說，目前消費者對進口雞蛋沒信心，除非食品廠或餐飲業有特殊需求，就自己進口，否則一般蛋商恐怕會觀望。

彰化縣是全台產蛋最多的縣市，中央將降低進口雞蛋關稅，彰化縣長王惠美建議，中央應先做好監督機制，避免重演洗標、洗產地等食安問題。她說，進口蛋會被洗標，顯然中央沒有建立一套好的管理制度，如果不在源頭做管理，到各個縣市才稽查是勞民傷財。

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