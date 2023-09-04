颱風海葵襲台 基隆、宜蘭路樹傾倒幸無人受傷
颱風海葵襲台，基隆市和宜蘭縣都發生路樹傾倒，所幸僅車輛受損，並未造成人員受傷，相關單位已將傾倒路樹清除，恢復正常通行。
基隆警方今天上午8時50分接獲通報，暖暖街有社區種植的路樹傾倒，壓到1輛廂型車，為避免過往人車發生危險，警方立即到場實施交通管制，並通報市府相關單位協助移除和清運，不過廂型車板金受損，後續賠償事宜由車主和社區管理委員會協調。
此外，宜蘭縣政府警察局羅東分局今天清晨5時50分接獲民眾通報，冬山鄉冬山路3段有路樹傾倒影響交通，警方到場先以人力方式將傾倒的路樹移至道路兩側，恢復雙向車輛通行，並通報頭城工務段派員前往處理，傾倒路樹於上午7時45分清除完畢。
宜蘭縣政府警察局宜蘭分局上午11時40分許接獲民眾通報，宜蘭市校舍路169號前，因強勁風勢造成路樹傾倒，不僅砸毀路旁停放機車，且影響宜蘭轉運站附近道路交通狀況，所幸無人員傷亡。
警方立即派員前往現場設置交通錐加強交通疏導管制，同時通報宜蘭市公所派員清除傾倒路樹，現場已於下午2時30分排除，交通恢復正常通行。
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