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海葵挾雨襲南投 清境、溪頭等3景點144名遊客待飯店未離開
南投縣政府今天指出，颱風海葵登陸台灣，仍有144名遊客在清境、杉林溪及溪頭等地的飯店未離開，縣府會持續掌握狀況，至於10名仁愛及信義鄉的孕婦已撤離。
南投縣府發布新聞指出，山區雨勢慢慢變大，縣府民政處會同鄉鎮公所及警消人員，勸導仁愛鄉精英村馬赫坡、盧山溫泉地區、信義鄉東埔村、神木村及同富村等地居民撤離。
縣府表示，山區多數遊客已先行離開，不過仍有144名遊客在飯店未離開，其中清境地區有9人、溪頭22人、杉林溪113人，縣府觀光處會持續掌握狀況，與飯店保持聯繫，隨時做好應變措施。
縣府指出，目前10名在仁愛及信義鄉的孕婦已全數撤離，而為確保道路暢通，縣府已在仁愛鄉投89線、85線、信義鄉投95線等路段備好各式大型機具，隨時應對可能發生的狀況。
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