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颱風海葵暴風圈觸陸 全國8縣市傳出34起災情

中央社／ 台北3日電

颱風海葵暴風圈已觸陸，預估今天下午登陸台東。中央災害應變中心指出，全國8縣市已有34件零星災情，多為路樹傾倒和道路災情等，宜花東也已發佈348條土石流黃色警戒。

颱風海葵來襲，總統蔡英文、行政院長陳建仁上午到中央災害應變中心聽取第5次工作會報和視察。

國家災害防救科技中心報告指出，東部海域今天滿潮時間為晚間8時，沿海低窪地區須注意海水倒灌；淹水警戒區為宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、高雄市、屏東縣和澎湖縣等地沿海、河口低窪與易淹水區，須注意強降雨與海水倒灌造成積淹水。

根據消防署統計顯示，目前颱風災情，全國8縣市共計有34件零星災情，多為路樹傾倒、廣告招牌和道路災情等。

道路災情方面，交通部說，台7甲10.4K（留茂安路段）土石泥流，現場單線雙向通行，預計今天上午搶通雙向通行；另外，空運部分，今天國內線共取消221班次、國際線共取消25班次；海運共14航線、149航次停航 。

經濟部也指出，積淹水災情方面，彰化縣塭仔漁港、雲林箔子寮漁港及屏東東港地區，受大潮影響積水，目前3處都已退水。

農業部提到，土石流警戒方面，宜花東已發佈348條黃色警戒，以及5處大規模崩塌潛勢區。

另外，台北果菜批發市場今天果菜交易每公斤價格新台幣45.5元，較昨天交易量減少14.1%、價格下跌10.6%；西螺果菜批發市場昨天每公斤交易價格45.7元，較1日交易量增加13.5%、價格上漲1.3%。

疏散撤離方面，內政部說，目前有新北市、南投縣、台南市、高雄市、 屏東縣、花蓮縣、台東縣等7縣市進行預防性疏散撤離，截至今天上午7時止，累積撤離人數共計2868人。

海葵颱風

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