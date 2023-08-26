小編呼籲「躺平」應對核污水 網易新聞B站被封

（德國之聲中文網）中國官方對於日本排放核廢水一向維持譴責態度，在日本正式開始排水入海後，中國海關總署甚至宣布立即全面暫停進口原產地為日本的水產品。因此，中國互聯網上的輿論也多偏向於批評日方污染海洋、號召要抵制日本產品等。

不過，網易新聞8月25日在其bilibili（又稱B站）頁面上發布的內容，看似是在響應中國國內對於日本排放廢水的不滿，卻被質疑是在暗諷當前社會問題，並且與近期的政府政策唱反調。

不生娃、不買房、不上班

根據社交平台X（前推特）「李老師不是你老師」等帳號發布的截圖，網易新聞發布的內容如下。

「鑑於鄰國排放核污水，小編認為我們應該早做准備，比如：不要結婚生孩子，不能污染祖國的下一代；多存款，少消費，以備意外發生；不要買房，不要買車，人可能活不了那麼久；盡量在家躺平，不要出門亂跑，不上班也沒關系。」

「中國數字時代」的截圖顯示，該則動態一度吸引了1千多則評論、2千多個人點贊，部分網友在底下評論道「支持」、「你是真的勇！」。

網易該帖中提到的「不生孩子」、「少消費」、「不要買房買車」以及「躺平」等觀念，都與近日中國官方如「提高生育率」、「刺激消費」等政策背道而馳。

動態消失、賬號被禁

目前在網易bilibili頁面已經看不到該則動態，其主頁至8月26日為止仍顯示「該賬號封禁中」。

在中國社媒平台微博上，有網民發帖稱：「網易新聞被B站封了」並附上截圖。底下有人評論表示：「讓你舉著槍，沒讓你掉轉槍口啊」、「本來的目標是讓你關注外部矛盾，你卻掉頭關注不該關注的，不封你封誰」。

而在另一個平台知乎上有人提問：「如何評價網易新聞B站賬號被封？」一名網友對此表示：「要知道，網易的號是被B站封的，不是被政府封的，所以這只能算是資本家內部矛盾。」另一位則揶揄：「日本核處理水排放入海果然厲害，網易新聞封號是第一批受害者之一。為此，我建議強烈譴責日本。」

「最後一代」年輕人躺平的無奈

事實上，自從新冠疫情以來，中國年輕人面對工作難找、經濟下行選擇「躺平」已不罕見。不過，「躺平」顯然與習近平倡導的「擼起袖子加油干」的口號背道而馳，因而遭到官方主流媒體的聲討。

與躺平相呼應的還有「最後一代」，其出處為去年上海封城期間不願意集中隔離的居民。隨後這一表述引發了大量共鳴，因為年輕人在疫情過後仍需面對經濟萎靡、高失業率、工作壓力大的環境。失去了生育意願的他們，只能以「不婚不育」讓自己成為「最後一代」，消極反抗中國政府鼓勵生育的措施。

（綜合報導）

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