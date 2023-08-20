學者憂兩岸衝突 迎頭相撞機會大

大陸國台辦海研中心主辦的兩岸關係研討會日前在四川省成都落幕。由於今年研討會是疫後首度全面實體舉辦，並且時值台灣大選年，儘管國台辦主任宋濤缺席，但逾百位兩岸學者齊聚一堂仍具相當的重要性，亦是判斷兩岸關係的一個重要窗口。

此次研討會上，就有不少學者擔憂兩岸可能滑向軍事衝突，中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津在研討會上表示，目前台灣好像當年一戰前夕的巴爾幹半島；北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣則說，兩岸關係外部環境和島內小環境日趨惡劣，如果任由兩岸關係在這種環境下運行，出現驚滔駭浪、迎頭相撞機會非常大。

這些基本判斷的背景，主要仍受目前美中對抗格局、台灣非綠陣營整合艱難、政黨輪替不容易達成所影響。尤其研討會期間恰有機構發布總統大選最新民調，引起大陸學者、大陸媒體關注，兩岸人士在會議期間私下的交流也以討論大選為主，而對兩岸未來感到樂觀的論點則相當罕見。

此次研討會還有個重點是時長三點五小時的閉門會議。據參與學者透露，在中共對台軍事威嚇議題上，兩岸學者曾激起火花，台灣學者認為這無益於兩岸關係，但有大陸學者強調面對綠營挑釁北京無從讓步；但兩岸學者也有一定的共識，如目前兩岸民間交流的低谷，在過往實是難以想像，期盼能夠逐步恢復這些交流。

就時間點而言，會議恰在副總統賴清德出訪巴拉圭、過境美國之際，也碰上大陸官方公開表態台灣違反ＥＣＦＡ條款、將「研究採取相應措施」。不過，對於大陸是否應該中斷ＥＣＦＡ，大陸學者除少數公開支持與反對外，更多的則是婉拒表態，這也映照出兩岸當前局勢的詭譎。整體看來，這場研討會雖是疫後極重要的一場兩岸學者大規模面對面討論，但學者提出的觀點是否有政策效果，仍有賴兩岸決策層的一念之間。