經濟部駁陸：未違反WTO規範

大陸商務部十七日公布，認為台灣對大陸的貿易限制措施涉嫌違反ＷＴＯ規定，將研究中止或部分中止ＥＣＦＡ項目下，給予台灣產品關稅優惠；國台辦也表態支持。經濟部除了表示我方未違反ＷＴＯ規範外，強調兩岸同時加入ＷＴＯ時我方即已存在此措施，加入ＷＴＯ過程中雙方未就市場開放進行談判，但我方也展現善意主動開放，迄今共准許九九八三項中方農工產品進口。

經濟部表示，中方二○○五年訂定貿易壁壘調查規則後，歷經多年中方皆未對我方進行調查，顯見中方目前作為屬於政治動機；兩岸經貿往來正常有序互利互補，有相關機制和法律規定，行之有年，不希望被過度工具化、複雜化甚至政治化，我方仍願意與中方在ＷＴＯ架構下繼續討論。

二○二○年經濟部調查指出，ＥＣＦＡ早收清單產品占台灣出口金額約百分之六，換算約二百億美元產品。經濟部昨指出，今年一到四月，ＥＣＦＡ早收清單產品占台灣出口金額約百分之三點七，約五十億美元產品。