聽新聞
test
0:00 / 0:00
冷眼集／發言像市長 角色錯亂的林部長
基隆捷運分攤額爭議，在行政院副院長鄭文燦昨天視察後看似終於有解。不過，鄭文燦身邊坐的不是交通部長王國材，而是內政部長林右昌；不免讓人好奇，林右昌是以內政部長身分給予支持，還是以前市長身分對基捷下指導棋？
林右昌在現場致詞以及事後臉書發文，字裡行間皆顯示對基隆捷運進度的擔憂，對擘畫基隆河谷廊帶的美好榮景有諸多想像，卻總有股現任基隆市長仍是林右昌的錯覺。
基隆捷運一波三折，今年三月傳出經費暴增、基隆市政府分攤款增三倍時，市長謝國樑為此槓上中央。自此，基捷議題的政治攻防白熱化，在野黨質疑，林右昌擔任基隆市長時，曾發函希望「基隆市府零出資」；甚至認為市府最多只能負擔十七億元。
當謝國樑要求中央能夠協助基隆減輕財政負擔時，林右昌卻說捷運是重大建設，「沒有那種不用付錢的」，挨批是換了位置換了腦袋，一副事不關己的模樣，也讓基隆市民寒心。
其實基隆捷運一路走來命運會如此多舛，林右昌就是要負最大的責任，為了這一條為蓋而蓋的捷運，迄今不知已耗費了多少成本，面對暴增的經費，如今又稱跟中央爭取了兩大方案為基捷的地方配合款解套，問題是，孰令致之？
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言