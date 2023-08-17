冷眼集／發言像市長 角色錯亂的林部長

基隆捷運分攤額爭議，在行政院副院長鄭文燦昨天視察後看似終於有解。不過，鄭文燦身邊坐的不是交通部長王國材，而是內政部長林右昌；不免讓人好奇，林右昌是以內政部長身分給予支持，還是以前市長身分對基捷下指導棋？

林右昌在現場致詞以及事後臉書發文，字裡行間皆顯示對基隆捷運進度的擔憂，對擘畫基隆河谷廊帶的美好榮景有諸多想像，卻總有股現任基隆市長仍是林右昌的錯覺。

基隆捷運一波三折，今年三月傳出經費暴增、基隆市政府分攤款增三倍時，市長謝國樑為此槓上中央。自此，基捷議題的政治攻防白熱化，在野黨質疑，林右昌擔任基隆市長時，曾發函希望「基隆市府零出資」；甚至認為市府最多只能負擔十七億元。

當謝國樑要求中央能夠協助基隆減輕財政負擔時，林右昌卻說捷運是重大建設，「沒有那種不用付錢的」，挨批是換了位置換了腦袋，一副事不關己的模樣，也讓基隆市民寒心。

其實基隆捷運一路走來命運會如此多舛，林右昌就是要負最大的責任，為了這一條為蓋而蓋的捷運，迄今不知已耗費了多少成本，面對暴增的經費，如今又稱跟中央爭取了兩大方案為基捷的地方配合款解套，問題是，孰令致之？