山豬「人生畢業了」 香蕉曬他模仿精華影片：可愛形象永留大家心中
山豬（陳俊甫）上個月肺炎併發敗血症離世，（6）日告別式上，許多演藝圈好友都現身送他最後一程，好友香蕉（王俊傑）不僅於臉書分享和山豬「10元奶茶」的友情故事，也透過YouTube頻道曝光「山豬的人生畢業典禮」影片，悼念好友。
香蕉將過往山豬的模仿表演搭配他唱著「不再孤單」的歌聲剪輯成片，片中回顧山豬曾模仿過白冰冰、蔡英文、胡志強、小叮噹、憂憂、補教名師賴世熊（雄）等人物，看著他生前搞笑讓人解憂的模仿片段，網友留言「看著看著就哭了..謝謝您曾經帶給我的開心」、「感謝山豬用他一生的時間，把歡樂帶給我們」、「山豬活在我的心中 感謝你帶給我們歡樂！！」等內容，感謝山豬的表演，同時也謝謝箱香蕉用心剪輯，讓網友可以看影片懷念著山豬。
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