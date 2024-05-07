快訊

桃園爆校園霸凌！女高中生被連甩巴掌、剪髮 校方曝原因：持續輔導當事人

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

到泰國旅遊免簽確定延長 外交部：延至11月11日

山豬「人生畢業了」 香蕉曬他模仿精華影片：可愛形象永留大家心中

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
香蕉分享山豬生前模仿、唱歌、上節目的精華影片。圖／截自YouTube／香蕉
香蕉分享山豬生前模仿、唱歌、上節目的精華影片。圖／截自YouTube／香蕉

山豬（陳俊甫）上個月肺炎併發敗血症離世，（6）日告別式上，許多演藝圈好友都現身送他最後一程，好友香蕉（王俊傑）不僅於臉書分享和山豬「10元奶茶」的友情故事，也透過YouTube頻道曝光「山豬的人生畢業典禮」影片，悼念好友。

香蕉將過往山豬的模仿表演搭配他唱著「不再孤單」的歌聲剪輯成片，片中回顧山豬曾模仿過白冰冰、蔡英文、胡志強、小叮噹、憂憂、補教名師賴世熊（雄）等人物，看著他生前搞笑讓人解憂的模仿片段，網友留言「看著看著就哭了..謝謝您曾經帶給我的開心」、「感謝山豬用他一生的時間，把歡樂帶給我們」、「山豬活在我的心中 感謝你帶給我們歡樂！！」等內容，感謝山豬的表演，同時也謝謝箱香蕉用心剪輯，讓網友可以看影片懷念著山豬。

編輯推薦

相關新聞

山豬「人生畢業了」 香蕉曬他模仿精華影片：可愛形象永留大家心中

山豬（陳俊甫）上個月肺炎併發敗血症離世，（6）日告別式上，許多演藝圈好友都現身送他最後一程，好友香蕉（王俊傑）不僅於臉書分享和山豬「10元奶茶」的友情故事，也透過YouTube頻道曝光「山豬的人生畢業典禮」影片，悼念好友。

31歲網紅俄羅斯娜娜「酒後吃止痛藥」陷昏迷 驚傳離世

綜合陸媒報導，31歲的娜娜3月份因為酒後頭疼，因而吃了俄羅斯帶來的止痛藥，不料半夜卻突然嘔吐陷入昏迷，家人隨即送往醫院搶救，經過了38天後仍宣告不治。王濤在娜娜昏迷的這38天中常拍片替她加油打氣，「我都記得她昏迷前一晚還問我媽為什麼這麼晚還不睡」，他更難過直言：「娜娜是獨生女，不知道怎麼跟她父母交代。」

兒數理考砸哭「可以去死了」 花系列女星高EQ安慰

何如芸的2個兒子在新加坡唸書，她不時會飛往當地陪伴，也會透過通訊軟體關心孩子生活點滴，近日她在社群分享一段和大兒子的對話...

那英認「更年期脾氣差」 求助解答之書答案笑瘋

近日那英登上大陸節目《探頭探腦來探班》，初次體驗翻「解答之書」來解惑。一開始她先是提問：「如果血糖太高應該怎麼避免？」，結果翻了書後得到的解答竟是「回頭看看」，而看完後那英則搞笑回頭看，主持人則解釋是要讓那英回顧過去的飲食習慣，那英則驚呼：「太神奇」。

美女主播李文儀「衣服背後藏玄機」 親揭真實內幕

主播李文儀4年前曾穿著桃紅色套裝外套搭配白色上衣與項鍊，胸口乍看之下彷彿出現一隻吉娃娃，當時畫面曝光後引發熱議。近日她則曝光上主播台的衣服，透露自己身穿的洋裝背後有玄機！

老婆第二胎產檢性別揭曉 KID樂壞「我自己都好開心」

KID(林柏昇)今出席家電活動，他先前宣布自己即將升格二寶爸，今天早上才剛陪老婆產檢，也已經知道寶寶性別，他沒公開是男是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。