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男子上台切磋功夫 連續偷襲「九龍城寨」伍允龍3次挨轟：沒武德

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
伍允龍在電影「九龍城寨之圍城」飾演反派角色王九。 圖／擷自微博
伍允龍在電影「九龍城寨之圍城」飾演反派角色王九。 圖／擷自微博

電影「九龍城寨之圍城」4日在香港的電影院舉行映後活動，林峯、胡子彤、伍允龍及張文傑都現身，活動中會挑選一位現場觀眾來體驗伍允龍的「寸勁」，不過一名男子被挑選上台後，看似有練過功夫，卻趁伍允龍不注意時多次出手攻擊對方，慘遭網友砲轟。

這名男子被挑選上台後，伍允龍請對方手拿一本厚書放在胸前，也請林峯站在男子身後，幫忙護住擋一下，在多次調整姿勢後，該男子則急於想要顯示自己的身手，趁著伍允龍在說話時一個正踢將伍允龍手中的書踢落，正當伍允龍低頭看地上的書時，又轉身一個側踢，伍允龍被踢中，一旁其他人連忙制止。

隨後終於輪到伍允龍示範寸勁，該男子當下被推了向後退了好幾步，之後男子做勢要與伍允龍握手，卻又趁機向前一個肘擊將伍允龍推倒在地，林峯連忙打圓場要男子別衝動，而主持人及工作人員也趕忙請男子下台。伍允龍被男子連續偷襲多次，都沒有生氣，仍是維持好風度高EQ表示「你們看到啦！其實我不懂神打」。

網友看到這個片段，紛紛痛批男子「毫無武德可言」、「這位大叔入戲太深」、「以為自己李小龍？」許多網友更稱讚伍允龍「真男人，有實力又有氣量」、「有對比....更顯得伍允龍有武德、風度..」。

男子趁伍允龍在說話時，踢落他手中的書本。 圖／擷自IG
男子趁伍允龍在說話時，踢落他手中的書本。 圖／擷自IG

伍允龍低頭時，男子又轉身側踢。 圖／擷自IG
伍允龍低頭時，男子又轉身側踢。 圖／擷自IG

伍允龍讓男子體驗寸勁。 圖／擷自IG
伍允龍讓男子體驗寸勁。 圖／擷自IG

男子趁握手時藉機肘擊伍允龍。 圖／擷自IG
男子趁握手時藉機肘擊伍允龍。 圖／擷自IG

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