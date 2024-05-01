為子瑜抱屈！陶晶瑩揭被公司冷凍 仍願續約背後原因

韓國女團TWICE的成員志效，加入網路綜藝節目《房客》成班底，不過宣傳影片卻遭粉絲質疑是在模仿2016年周子瑜的道歉影片，惹得台灣粉絲痛批，陶晶瑩（陶子）4月30日在電台節目上談論此事，更為子瑜抱屈。

陶晶瑩在「陶色新聞」節目上談到這次志效的宣傳影片，引發子瑜粉絲反彈，認為這支宣傳影片拍成這樣，「認為它好笑嗎？有好笑嗎？好像笑不出來吧？」還是想要獲得更關注，也提到之前子瑜被公司冷凍的新聞，感嘆子瑜快變冷凍水餃。並指出子瑜的個人IG粉絲追蹤數有1322萬，是9位團員中排名第2高，但是幾乎沒有個人廣告代言，有粉絲整理出，2021年後就沒拍過個人雜誌封面，出道到現在歌曲歌詞的時長排名是倒數第3。讓她覺得跟人氣嚴重不配，粉絲也因此感到不平。

陶晶瑩也強調當然其他團員都表現的很好，TWICE的9位成員也都全部續約，而子瑜受到公司冷凍對待卻還願意續約的原因，陶晶瑩指出是想顧全大局，子瑜曾私下向她透露，姐姐們都對她很好，因此陶晶瑩特地向經紀公司JYP社長喊話，希望能對子瑜好一點。

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