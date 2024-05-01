快訊

嚇人！平均每2人就有1人出現「這狀況」 專家：恐成台灣肝癌新主因

法官朝女書記官胸部猛吸喊「再5分鐘就好」 出庭堅不認：上天會懲罰誣賴者

驚！許維恩愛女誤食別針吐血 淚崩自責「差勁爸媽」

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
許維恩(右)與老公王家梁婚後育有一女。圖／維恩原創提供
許維恩(右)與老公王家梁婚後育有一女。圖／維恩原創提供

許維恩2021年與男星王家梁結婚後，去年6月迎來寶貝女兒「忒忒」，一家三口家庭生活幸福美滿，許維恩也經常在社群分享育兒點滴，未料，1日凌晨她在社群發反省文，透露女兒在爬行時「誤食別針」，瞬間臉色快缺氧，經過一陣處理後，夫妻倆快速將女兒送醫檢查，幸無嚴重割傷， 2人才放下心中大石。

許維恩發文字字句句充滿自責，她坦言上個月(4月)26日女兒剛滿10個月大，平日十分注重地上灰塵與毛髮的夫妻倆，當天竟未注意到地上有打開的別針，當時女兒快樂地在地上爬行，她一邊餵女兒吃副食品，才餵第一口時，就看到女兒彷彿噎住，媽媽的第六感讓她察覺並非副食品噎到，夫妻倆又是拍背，又做哈姆立克法，許維恩也嘗試挖女兒的嘴巴，當10個月大的女兒小臉發白痛苦，彷彿快缺氧的模樣，許維恩直呼：「我已經整個人都慌了，我的頭也一陣暈眩～腦袋也空白了」、「那一天我們是最差勁的爸媽，我們好自責～好對不起你」。

夫妻倆為愛女情緒崩潰，經過一陣努力，就在夫妻倆決定叫救護車時，女兒終於隨著嘴裡一口粥帶出別針噴吐出來，卻帶著一些血絲，許維恩說：「我當下看到簡直是已經嚇瘋了！」原來，早在吃粥前，女兒已誤食別針！她自責道：「爸比和媽咪真的很不小心～差點以為要失去你了，頓時覺得我們真的做父母的好失敗，沒有照顧好你，讓你差點丟了小命」。

後來許維恩、王家梁帶女兒到醫院做詳細檢查，才確定女兒身體無大礙，喉嚨也無嚴重割傷、出血，她說：「我們才放下心中的大石頭，這個經歷過程實在太可怕了。」，不斷地對女兒道歉，「真的沒有做好爸媽的責任～好愧疚、好心疼，爸比、媽咪好對不起你～真的沒有做好爸媽的責任。」

許維恩愛女誤食別針，讓夫妻倆嚇瘋。圖／摘自臉書
許維恩愛女誤食別針，讓夫妻倆嚇瘋。圖／摘自臉書
許維恩愛女誤食後吐出的粥帶血絲。圖／摘自臉書
許維恩愛女誤食後吐出的粥帶血絲。圖／摘自臉書

相關新聞

「最美士官長」劉香慈懷三胎崩潰 陷憂鬱怒吼兒：去換新媽媽好了

「最美士官長」劉香慈2016年與永信藥品第三代鍾威凱結婚，婚後陸續生了2子後，即將迎接第3胎，母親節前夕，她挺孕肚登上「...

為子瑜抱屈！陶晶瑩揭被公司冷凍 仍願續約背後原因

韓國女團TWICE的成員志效，加入網路綜藝節目《房客》成班底，不過宣傳影片卻遭粉絲質疑是在模仿2016年周子瑜的道歉影片，惹得台灣粉絲痛批，陶晶瑩（陶

陳曉東凍齡30年現在帥成這樣！巡演鬆口台灣場下半年

陳曉東4月30日於廣州舉辦記者會宣布2024陳曉東「REFLECTION心有獨鍾30週年」巡迴演唱會，這是陳曉東首次啟動...

才被前女友爆劈腿約砲！沈建宏喊「相親找伴」 網轟：怎麼有臉po文

沈建宏之前被前女友Bella大爆劈腿、約砲等渣男行徑，過了半個月後，他發文吐露在想是不是該相親找新對象，結果引發網友痛批「怎麼有臉po這個文？」

驚！許維恩愛女誤食別針吐血 淚崩自責「差勁爸媽」

許維恩2021年與男星王家梁結婚後，去年6月迎來寶貝女兒「忒忒」，一家三口家庭生活幸福美滿，許維恩也經常在社群分享育兒點...

朱軒洋偷吃吳卓源形象全毀？！合拍廣告被剪到只剩背影

25歲男星朱軒洋日前被週刊拍到趁女方出差時，與女星吳卓源在公園親密互動，低調承認出軌，近日他拍攝的廣告疑遭到廠商切割，畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。