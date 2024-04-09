錄影遭女星扯下泳衣掉半顆 她怒：女生不該互相保護嗎
中天「同學來了」週四（11日）晚間9點播出「就是不喜歡輸的感覺，我們的字典裡沒有“輸”這個字」，主持人安心亞承認自己有著不服輸的性格：「我想要挑戰自己、贏自己，大家都會批評說『為什麼要找她』，我也想過不要演了，但又覺得為什麼要因為網友的一句話，放棄我想要做的事情，所以我就不服輸的一直演到現在。」安心亞也好奇時常把「得金鐘」掛嘴邊的阿Ken，勝負慾是否也很強？阿Ken則透露其實都是在做效果：「演藝圈我認識那麼多人，真正在乎的人表面上都裝沒事，也不會拿出來開玩笑，只有我們這些無所謂的才在做效果。」
徐瑋吟則對不服輸的人很頭痛：「我去水上樂園拍外景，有個女生用腳把我整件泳衣扯下來，我『半顆』掉在外面，我覺得超級過份，女生不是要互相保護嗎？」而她也點名同場來賓蘿莉塔總愛爭到贏：「我聽說造型師幫她弄妝髮，她不滿意就直接嗆說『你用得很醜』。」
此話一出，蘿莉塔氣到斥責她道聽塗說：「他根本沒幫我做造型，而且還去跟製作人告狀，我才會生氣跑去跟他吵架。」而她覺得自己並不是不服輸，而是敬業：「我覺得拿了製作單位的錢就要很認真，有一次要挑戰韓國美食，大家拿到的都是年糕、泡菜，我的居然是蠶蛹，我怕得要命還是全部吃掉，其他人還問我是不是很愛吃蟬蛹，我只是為了要有錢養小孩！」
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