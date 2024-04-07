韓劇「爸爸專業戶」宋閔亨病逝 抗癌17年堅持演好戲
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韓劇資深演員「爸爸專業戶」宋閔亨日前病逝，享壽70歲。他17年來4度罹癌，半年前才在節目中透露2006年拍攝「朱蒙」時，發現肝臟長了5公分長的腫瘤，不想耽誤拍攝進度，直到殺青才治療，就此展開抗癌之路。
童星出道的宋閔亨一生為影視作品奉獻，他曾在八點檔「沒禮貌的英愛小姐」飾演主角李英愛的爸爸，近年參演「SKY Castle天空之城」、「哲仁王后」等熱門韓劇。
家屬透露，他先前接受了膽囊癌手術，無奈最終仍不敵病魔。現在宋閔亨的後事都已處理完畢，永眠於碧帝昇華園。
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