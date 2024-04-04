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李國毅升格二寶爸！正妹妻強震日順利生兒 母子現況曝光

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
李國毅。記者王聰賢／攝影
李國毅。記者王聰賢／攝影

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

李國毅兒童節宣布再得一子，正妹老婆橘子是昨天花蓮強震之際產下嬰孩，對此李國毅也在IG限時動態曬出手寫小卡跟大家報喜，母子現況曝光。

李國毅經紀人表示：「國毅與太太昨晚順利迎接二寶的到來，是個男孩一切平安，地震影響全台，有更多更值得關注的消息，故細節就不多說明，僅此報告給關心的粉絲朋友們，謝謝大家的關心與祝福，大家平安。」

李國毅老婆昔日抱女兒的照片。圖／摘自臉書
李國毅老婆昔日抱女兒的照片。圖／摘自臉書
李國毅再得一子。圖／摘自臉書
李國毅再得一子。圖／摘自臉書

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