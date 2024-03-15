幫吳婉君平反非小三 王宇婕反自爆「曾傳劈腿李至正」

42歲八點檔女星王宇婕15日出席保養品活動，被問吳婉君和趙駿亞之間的感情事，她也替對方澄清：「他們關係就是好朋友吧，都喜歡戶外運動。」得知吳婉君反應十分激烈生氣，她說：「那我要打電話關心她一下。」

王宇婕表示，當下看到新聞時覺得是好笑的，「他們關係就是好朋友，我沒有覺得很嚴重，他們可能也覺得蠻好笑的吧」。自己不是會特別擔心別人感情的人，當下看到新聞也不以為意，「我只是看看，我不懂，沒辦法說，他們一直都是很好的朋友」。

她笑說自己過去也被誤會劈腿好友李至正，媒體還說她男友是煙霧彈，她無可奈何笑說：「其實李至正才是煙霧彈。」她說其實男女真的會有真友誼，就像她跟陳志強就是。她前陣子到印尼工作，向來對她很放心的男友打了好幾通電話找不到她，讓她很開心和對方說：「怎麼樣？知道緊張了吧！」沒想到男友只是擔心她的安全。

她說男友對她很放心，就算跟異性好友出門也不會誤會。而近來她跨界擔任電影監製，將會在印尼拍電影，負責和當地政府聯繫，她說：「可能先做些幕後工作，演出長壽電視劇的機會就會比較小了。」

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