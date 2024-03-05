養不起4孩！男星公開要錢挨轟 出面認：生之前沒想好

港星張致恒（Steven）曾是男團「BOYZ」成員，2019年他突然宣布閃婚生子，但老婆並不是交往5年的女星梁皓恩，而是粉絲雯雯，豈料隔沒多久卻遭爆婚前「劈腿5女」，被封「世紀渣男」，形象重挫後轉行，曾做過廚師、茶餐廳、洗碗工等等。他結婚4年曾一度傳出婚變，如今老婆已生下四個孩子，但家中經濟狀況不穩定，近日更直接在IG上貼出收款QR code要求大家幫忙，遭到外界砲轟，對此他也出面解釋。

張致恒近日在IG上分享自己銀行的收款帳號QR code，引來網友砲轟不工作卻伸手向外界要錢。對此，張致恒則出面解釋，稱自己其實有兩份工作，要大家別再介紹工作給他，「如果我沒有錢是因為我不做事，被大家鬧我無所謂，但現在是因為沒人照顧小朋友，所以我出不了門。實際上一個大人照顧不了4個這麼年幼的小朋友，還有一個是需要特別照顧的」。

此外，張致恒更坦言自己並沒有評估狀況就生下四個小孩，但他也樂觀表示：「我們現在已經一步一步的改善」，並稱經濟困頓的時候，真誠感謝幫助過他們的人，並承諾未來等家裡安頓好便回還錢，「我現在不是不想還錢，而是根本長期都是負債」。此番發言也引來網友們再度砲轟：「連生4個小孩才說沒想好」、「說會還錢只是開空頭支票吧」。

張致恒出面解釋發出收款QR code的原因，強調未來一定會還錢。 圖／摘自IG

張致恒先前曾發出收款QR code，引來網友砲轟。 圖／摘自IG

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