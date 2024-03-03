偶像男星曾劈腿5女 今成4寶爸吐露「撐不住」乞求外界捐款
香港男星張致恒過去以Boy'z組合出道，出道已20年的他一直以來緋聞不斷，直到2019年突自爆要與女粉絲即現任太太區燕雯（雯雯）結婚，且女方已為他生下一個孩子，但當時外界都以為他與女星梁皓恩在交往，為此梁皓恩還在IG上質問張致恒，接著就牽扯出張致恒同時劈腿5女。
如今事件已落幕，張致恒也與老婆陸續又再育有3個孩子，他成為4寶爸，不過生活看起來不順遂，老婆雯雯不時會在社群發文控訴他又廢又懶，不僅欠了許多債務，找工作常做不久就離職或被辭退，日前張致恒在IG上向外界乞求捐款，自認這不是一個明智的決定，但他已撐不下去，只求這個月能夠順利度過，之後就可以恢復正常，還附上電子支付的收款碼。他的老婆同樣也在社群請求大家金援。
更多推薦
▪張清芳合體金曲歌后！他曝11年前「東方不敗」超暖舉
▪蘇蕊快成年…老爸阿湯將停止付生活費 媽媽凱蒂急了？
▪小S公公許慶祥安詳離世無公祭 靈堂開放時間地點曝光
▪方文琳收不回借款霸氣喊：不要了！嘆年輕演員無責任心
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言