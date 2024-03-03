偶像男星曾劈腿5女 今成4寶爸吐露「撐不住」乞求外界捐款

香港男星張致恒過去以Boy'z組合出道，出道已20年的他一直以來緋聞不斷，直到2019年突自爆要與女粉絲即現任太太區燕雯（雯雯）結婚，且女方已為他生下一個孩子，但當時外界都以為他與女星梁皓恩在交往，為此梁皓恩還在IG上質問張致恒，接著就牽扯出張致恒同時劈腿5女。

如今事件已落幕，張致恒也與老婆陸續又再育有3個孩子，他成為4寶爸，不過生活看起來不順遂，老婆雯雯不時會在社群發文控訴他又廢又懶，不僅欠了許多債務，找工作常做不久就離職或被辭退，日前張致恒在IG上向外界乞求捐款，自認這不是一個明智的決定，但他已撐不下去，只求這個月能夠順利度過，之後就可以恢復正常，還附上電子支付的收款碼。他的老婆同樣也在社群請求大家金援。

張致恒與老婆。 圖／擷自IG

張致恒年輕時是帥氣的偶像男星。 圖／擷自微博 張致恒貼出收款碼，乞求外界能捐款。 圖／擷自微博

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