「晚安小雞」疑自導自演 四叉貓比對查地點：旁邊一整排渡假飯店

台灣網紅直播主「晚安小雞」（陳能釧）前晚宣稱在柬埔寨的凱博園區開直播後疑遭突襲毆打還失聯，昨天下午又直播稱已逃出；刑事局表示未接獲家屬報案，但已透過管道向柬埔寨警方查證，各方從直播畫面比對網路街景地圖發現，直播地點並非他宣稱的凱博園區。對於外界質疑他自導自演，警方表示持續關注。

「晚安小雞」12日晚間傳出在柬埔寨直播時突然消失，消息傳出後，刑事局駐越南聯絡官已向柬國通報相關訊息。柬國西港省長郭宗朗昨天下午還在個人臉書上公布四張「晚安小雞」的照片，請求協尋。

此外，網紅「四叉貓」昨天傍晚也藉著google地圖比對，發現「晚安小雞」逃出來的地點似乎就在柬埔寨的西哈努克城的奧特斯海灘（Otres Beach）附近，而這個海灘在當地還有「柬埔寨的馬爾地夫」之稱。這也讓「四叉貓」忍不住酸說：「今天下午則是在不遠處的大馬路旁喘跑繞圈開直播，自稱已經逃出來了，身上的衣服多處破洞，但中間路過一整排的海灘渡假飯店，他完全沒有要進去求救的意思。」最後還在留言區笑說：「打開今日房價，這排海灘飯店今天都還有空房，價格也便宜。」

「四叉貓」的比對照片曝光後，引來外界譁然，網友們紛紛笑說：「這下柬埔寨集團才發現臺灣網紅才是詐騙界的翹楚⋯⋯」、「台灣今年大型智力測驗，明顯一堆沒過」、「破洞衣服上半身沒傷痕？怪怪的」、「柬埔寨官方如果知道這種行為可能會生氣吧」、「趕快一人一信請柬政府來把他救回中國」、「跑步直播，鏡頭都不會恍的ㄡ」。